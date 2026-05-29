Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Einigung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,10 Prozent auf 110,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,44 Prozent.

Händler verwiesen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit Teheran angekündigt. Er werde sich dazu jetzt im Lagezentrum (Situation Room) treffen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Situation Room ist ein Kommandoraum im Weißen Haus. Dort trifft sich ein US-Präsident traditionell mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern.

Seit Tagen wird zu einem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump zustimmen wird. Auch eine Bestätigung der iranischen Führung stand zunächst aus. Die Ölpreise gaben jedoch nach. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas und stützten die Anleihekurse.

In den USA wird derzeit angesichts der gewachsenen Inflationsgefahren keine Zinssenkung mehr erwartet. Viele Beobachter erwarten im späteren Jahresverlauf sogar eine Anhebung./jsl/he



