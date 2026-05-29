Salesforce Aktie steigt am 29.05.2026 kräftig

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,58 % konnte die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 164,55€, mit einem Plus von +8,58 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Salesforce Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,13 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,38 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,66 % 1 Monat +6,97 % 3 Monate -7,13 % 1 Jahr -38,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Stand: 29.05.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Salesforce vor allem um Kursentwicklung, Fundamentales und Bewertung. Vorbörslich minus 1,4%; einige hoffen auf einen grünen Tag, andere warnen vor enttäuschendem Ausblick. Positiv: Q1/2027-Beats bei Umsatz und Non-GAAP-EPS, starke Margen sowie hoher Cashflow, KI-Dynamik als Treiber. Negativ: Wachstum bleibt moderat, Aktie reagiert oft verhalten. Fazit: solides, profitables Unternehmen; valuations fair, Sentiment gemischt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,08 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während Standardwerte zurückfallen. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Unterschiede.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Salesforce (NYSE: CRM), the #1 Agentic CRM, today announced that its board of directors declared a quarterly cash dividend of $0.44 per share. The dividend is payable July 2, 2026 to shareholders of record on June 11, 2026. About Salesforce …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,26 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,55 %. Oracle notiert im Plus, mit +9,03 %. SAP legt um +2,93 % zu

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.