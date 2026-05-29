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    TRUE GLOBAL VENTURES ERNENNT TAL ELYASHIV ZUM GENERAL PARTNER

    TRUE GLOBAL VENTURES ERNENNT TAL ELYASHIV ZUM GENERAL PARTNER
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Ernennung stärkt die US-Präsenz mit vertieftem Fokus von TGV auf die Bay Area

    SAN FRANCISCO und SINGAPUR, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- True Global Ventures (TGV), ein globales Risikokapitalunternehmen, das in visionäre Gründer investiert, die kategoriedefinierende KI-First-Technologieunternehmen aufbauen, gab heute die Ernennung von Tal Elyashiv zum General Partner bekannt.

    Als erfahrener Unternehmer, Risikokapitalgeber und Führungskraft im Technologiebereich mit einer herausragenden Karriere im Silicon Valley, an der Wall Street und in Tel Aviv bringt Elyashiv eine seltene Kombination aus fundiertem Fachwissen im Bereich der Technologieinvestitionen, Erfahrung als Unternehmer und Führungsqualitäten im institutionellen Finanzwesen in das Unternehmen ein. Er wird noch in diesem Jahr in die USA umziehen und damit die wachsende Präsenz des TGV in der San Francisco Bay Area weiter verstärken.

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    Als amerikanischer Israeli mit Wurzeln in zwei der wichtigsten Innovationsökosysteme der Welt hat Elyashiv Jahrzehnte an der Schnittstelle von Technologie, Finanzdienstleistungen und Risikokapital verbracht.

    Elyashiv ist Mitbegründer und Managing Partner von SPiCE VC, dem weltweit ersten vollständig tokenisierten Risikokapitalfonds. SPiCE VC ist auch als ein VC-Fonds mit Spitzenleistungen anerkannt, mit starken Ausschüttungen im Verhältnis zum eingezahlten Kapital (DPI) und dem Gesamtwert im Verhältnis zum eingezahlten Kapital (TVPI), die die Benchmarks der Branche deutlich übertreffen. Elyashiv wird seine Führungsrolle bei SPiCE VC (das sich derzeit in der Spätphase befindet) parallel zu seinem Beitrag bei TGV fortsetzen.  Die Mandate der Fonds sind sehr unterschiedlich und es besteht kein Interessenkonflikt zwischen den beiden Funktionen.

    Neben seiner bahnbrechenden Führungsrolle bei SPiCE VC ist Elyashiv auch Mitbegründer von Securitize, der heute weltweit führenden Plattform für die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der digitalen Wertpapiere. Er ist auch der Autor von zwei Bestsellern, Blockchain Prophecies und dem kürzlich veröffentlichten Investing in Revolutions: Creating Wealth from Transformational Technology Waves, wodurch er sich als einer der führenden Vordenker im Bereich der Konvergenz von KI, Blockchain und Quantencomputing etabliert hat.

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