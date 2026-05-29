War das heute der letzte Versuch von Trump, einen Deal mit dem Iran zu erreichen? In einem Tweet hat der US-Präsident die Aufhebung der US-Blockade angekündigt, wenn Teheran sei angereichtes Uran ausliefert und die Straße von Hormus freigibt (ohne Maut). Das aber waren bisher immer die nicht überschreitbaren roten Linien für den Iran - warum also sollte es diesmal klappen? Teheran hat weite Teil der Aussagen von Trump bereits zurück gewiesen - was aber die Wall Street wieder einmal nicht tangiert. Trump kündigte am Ende des Tweets an, nun in den "situation room" zu gehen - also den Krisenraum. Was wird da passieren? Die Hoffnung auf den Deal hat den Ölpreis in dieser Woche so stark fallen lassen, wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr - und das jenseits der physischen Realität..

Hinweis aus Video:

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Das Video "Trump gegen Iran: Sein letzter Versuch für einen Deal? " sehen Sie hier..