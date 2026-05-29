Marktgeflüster
Trump gegen Iran: Sein letzter Versuch für einen Deal?
War das heute der letzte Versuch von Trump, einen Deal mit dem Iran zu erreichen? In einem Tweet hat der US-Präsident die Aufhebung der US-Blockade angekündigt, wenn Teheran sei angereichtes Uran ausliefert und die Straß
War das heute der letzte Versuch von Trump, einen Deal mit dem Iran zu erreichen? In einem Tweet hat der US-Präsident die Aufhebung der US-Blockade angekündigt, wenn Teheran sei angereichtes Uran ausliefert und die Straße von Hormus freigibt (ohne Maut). Das aber waren bisher immer die nicht überschreitbaren roten Linien für den Iran - warum also sollte es diesmal klappen? Teheran hat weite Teil der Aussagen von Trump bereits zurück gewiesen - was aber die Wall Street wieder einmal nicht tangiert. Trump kündigte am Ende des Tweets an, nun in den "situation room" zu gehen - also den Krisenraum. Was wird da passieren? Die Hoffnung auf den Deal hat den Ölpreis in dieser Woche so stark fallen lassen, wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr - und das jenseits der physischen Realität..
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