🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rekorde - Iran-Hoffnung und Dell-Kurssprung dank KI-Boom

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Indizes erreichen Rekorde durch KI-Boom
    • Dell mit starkem Quartal, KI-Server Umsatzsprung
    • Iran und USA uneins, Unsicherheit an den Märkten
    Aktien New York - Rekorde - Iran-Hoffnung und Dell-Kurssprung dank KI-Boom
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten schon kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den anhaltenden Hoffnungen auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg - trotz widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien. Zudem sorgte der anhaltende Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) für einen Kurssprung bei Dell . Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleitertiteln gab das Mega-Thema weiter Auftrieb.

    Zuletzt stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,68 Prozent auf 51.014 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,31 Prozent auf 7.587 Zähler hoch. Der stark gelaufene technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,37 Prozent auf 30.336 Punkte zu. Dow und Nasdaq 100 steuern damit auf Wochengewinne von 0,9 beziehungsweise 2,9 Prozent zu. Für den zu Ende gehenden Mai, der nicht gerade als guter Börsenmonat gilt, zeichnen sich Zuwächse von 2,7 und 10,6 Prozent ab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    44.167,61€
    Basispreis
    58,47
    Ask
    × 7,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57.589,98€
    Basispreis
    56,70
    Ask
    × 7,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    US-Präsident Donald Trump kündigte eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit dem Iran an. Seit Tagen wird zu einem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird.

    Außerdem widersprach der Iran Trump in drei Punkten: So habe der US-Präsident ignoriert, dass unmittelbar nach Unterzeichnung zwölf Milliarden US-Dollar aus eingefrorenen iranischen Auslandskonten freigegeben werden müssten. Ansonsten werde der Iran in keine weiteren Verhandlungsphasen eintreten. Auch enthalte das Abkommen keine Bestimmung zur gebührenfreien Öffnung der Straße von Hormus. Und drittens weise der Iran die Aussage zurück, das angereicherte Uran solle abgebaut oder vernichtet werden - die Absichtserklärung enthalte keine solche Bestimmung.

    Die Aktien von Dell, die seit März von Rekord zu Rekord eilen, notierten zuletzt noch gut 28 Prozent höher bei rund 406,50 US-Dollar. Dell hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent verzeichnet. Der Computerkonzern bietet mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema KI.

    "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zu. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben und trauen ihnen damit über den aktuellen Sprung hinaus weiteres Potenzial zu.

    Im Kielwasser von Dell setzte Konkurrent HP Enterprise mit einem Kursanstieg um 13,3 Prozent seine Rekordjagd fort. Einmal mehr gefragt waren mit dem KI-Boom auch Halbleiteraktien. Im Nasdaq 100 legten Arm , Qualcomm , Micron und Broadcom deutlich zu und stellten ebenfalls Bestmarken auf.

    Beim Softwarehersteller Palantir , der schon länger als Pionier sowie Nutznießer im Bereich KI gilt, konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 8,8 Prozent freuen. Dem Technologieriesen Apple reichte sein zeitweises moderates Kursplus für einen Rekordstand - zuletzt sanken die Titel um 0,7 Prozent.

    Die stark erholten Titel von Gap sackten um 17,4 Prozent ab. Der Modekonzern senkte nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seine Umsatzprognose für das laufende Quartal. Analysten schraubten daraufhin ihre Kursziele nach unten - die JPMorgan-Experten strichen sogar ihre Kaufempfehlung./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 266,0 auf Tradegate (29. Mai 2026, 19:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +23,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +82,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 925,08 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,94 %/-34,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Rekorde - Iran-Hoffnung und Dell-Kurssprung dank KI-Boom Die Anleger in New York können am Freitag wieder Rekorde feiern. Sämtliche wichtigen Indizes stellten schon kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Aktienkurse profitierten von den anhaltenden Hoffnungen auf eine mögliche Verhandlungslösung im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     