Coherent Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 29.05.2026

Die Coherent Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -8,76 % auf 295,45€. Damit verliert die Aktie -28,35 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Coherent Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 295,45€, mit einem Minus von -8,76 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Coherent-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +48,70 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um -11,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Coherent auf +103,70 %.

Während Coherent deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,01 %. Damit gehört Coherent heute zu den auffälligeren Werten.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,01 % 1 Monat +25,37 % 3 Monate +48,70 % 1 Jahr +358,25 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 29.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,87 Mrd.EUR € wert.

Nvidia investiert Milliarden in Photonik-Technologie. Die Branche hofft auf schnellere KI-Systeme mit deutlich geringerem Energieverbrauch.

Coherent Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.