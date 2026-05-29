Börsen Update USA - 29.05. - Dow Jones stark +0,47 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:37) bei 50.924,39 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Salesforce +9,07 %, IBM +8,09 %, Microsoft +3,31 %, Honeywell International +1,79 %, Visa (A) +1,66 %

Flop-Werte: Walmart -2,94 %, Caterpillar -2,62 %, Johnson & Johnson -2,50 %, Nike (B) -1,81 %, Coca-Cola -1,35 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.239,44 PKT und fällt um -0,01 %.

Top-Werte: Workday (A) +10,82 %, Palantir +8,63 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,57 %, Palo Alto Networks +6,19 %, Adobe +5,46 %

Flop-Werte: Costco Wholesale -4,97 %, Monolithic Power Systems -4,95 %, Charter Communications Registered (A) -3,37 %, Texas Instruments -3,17 %, Advanced Micro Devices -3,17 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:38) bei 7.564,77 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: NetApp +12,29 %, ServiceNow +11,73 %, Workday (A) +10,82 %, Robinhood Markets Registered (A) +9,97 %, Salesforce +9,07 %

Flop-Werte: Coherent -8,76 %, Costco Wholesale -4,97 %, Monolithic Power Systems -4,95 %, GE Vernova -4,66 %, CF Industries Holdings -4,38 %