🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Brigade-Übung in Litauen

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundeswehr verlegt Truppen und Panzer

    Für Sie zusammengefasst
    • Soldaten und Panzer für große Gefechtsübung in Litauen
    • Rund 2.900 Soldaten und 800 Fahrzeuge aus Nato-Staaten
    • Panzerbrigade 45 mit Zielstärke 4.800 Soldaten bis 2027
    Brigade-Übung in Litauen - Bundeswehr verlegt Truppen und Panzer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind Soldaten und Panzer für die erste große Gefechtsübung der dort stationierten Brigade der Bundeswehr eingetroffen. Für das Manöver "Freedom Shield" wurden Truppen und Ausrüstung des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf und das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach per Fähre und Bahn in das baltische EU- und Nato-Land verlegt - darunter Kampfpanzer Leopard und Schützenpanzer Puma. Dies teilte ein Sprecher der Brigade mit.

    Für die Übung im Mai und Juni werden rund 2.900 Soldaten - darunter 2.300 aus Deutschland - und rund 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten auf dem litauischen Truppenübungsplatz Pabrade zusammengezogen. Dort sollten sie den Angaben zufolge "unter realen Bedingungen mit allen Elementen des modernen Gefechtsfeldes" trainieren: Drohne, Mörser, Artillerie, Kampfhubschrauber, Kampf- und Schützenpanzer.

    Schutz der Nato-Ostflanke

    Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im Frühjahr 2025 formal in Dienst gestellt. Die Truppe soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll als Kampfverband einsatzfähig sein. Bislang sind rund 1.800 Angehörige des Gefechtsverbandes in Litauen stationiert.

    Im Februar 2026 waren die beiden Kampftruppenbataillone in Augustdorf und Oberviechtach der Brigade unterstellt worden. Die Verbände bleiben zunächst aber noch in Deutschland und sollen ganz nach Litauen verlegt werden, sobald der baltische Staat die Infrastruktur dafür fertiggestellt hat. Bis dahin sollen sie regelmäßig für Übungen in das an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus grenzende Litauen kommen. "Freedom Shield" soll den Angaben zufolge künftig zweimal im Jahr stattfinden./awe/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Brigade-Übung in Litauen Bundeswehr verlegt Truppen und Panzer In Litauen sind Soldaten und Panzer für die erste große Gefechtsübung der dort stationierten Brigade der Bundeswehr eingetroffen. Für das Manöver "Freedom Shield" wurden Truppen und Ausrüstung des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf und das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     