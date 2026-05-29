Bundeswehr verlegt Truppen und Panzer

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind Soldaten und Panzer für die erste große Gefechtsübung der dort stationierten Brigade der Bundeswehr eingetroffen. Für das Manöver "Freedom Shield" wurden Truppen und Ausrüstung des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf und das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach per Fähre und Bahn in das baltische EU- und Nato-Land verlegt - darunter Kampfpanzer Leopard und Schützenpanzer Puma. Dies teilte ein Sprecher der Brigade mit.

Für die Übung im Mai und Juni werden rund 2.900 Soldaten - darunter 2.300 aus Deutschland - und rund 800 Fahrzeuge aus acht Nato-Staaten auf dem litauischen Truppenübungsplatz Pabrade zusammengezogen. Dort sollten sie den Angaben zufolge "unter realen Bedingungen mit allen Elementen des modernen Gefechtsfeldes" trainieren: Drohne, Mörser, Artillerie, Kampfhubschrauber, Kampf- und Schützenpanzer.