Am 18. Dezember 2025 leitete Hainan, eine Inselprovinz vor der Südspitze des chinesischen Festlands, spezielle Zollmaßnahmen ein. Es handelt sich um eine wegweisende Initiative im Rahmen der Bemühungen des Landes, die Öffnung auf hohem Niveau voranzutreiben, wobei die Insel – die in ihrer Gesamtheit als Freihandelshafen Hainan ausgewiesen ist – im Mittelpunkt steht.

Über die bahnbrechenden Entwicklungen, die seitdem stattgefunden haben, berichten Hinews.cn und das Hainan International Media Center. Im Rahmen der internationalen Online-Kommunikationsveranstaltung An Open Future-Hainan's Answers to Global Questions. beleuchten sie die politischen Maßnahmen und die Menschen aus aller Welt, die davon profitieren.

Decoding the Hainan FTP: Special Customs Operations nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die wichtigsten Maßnahmen, die das Modell von Hainan so einzigartig machen: Wie viel Geld können Unternehmen an Steuern sparen? Wie schnell können Waren im internationalen Handel den Zoll passieren? Wie einfach ist es, über das QDLP-Programm und das EF-Kontosystem Geld grenzüberschreitend zu überweisen? Vom geschäftigen Hafenbereich des Yangpu Container Terminals bis hin zur mehrsprachigen 12345-Hotline für Behördendienstleistungen – erfahren Sie mehr darüber, was den besonderen Zollbetrieb am Laufen hält. (Hier ansehen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3bXEQU9sYyLb8H241dNS02)

In Decoding the Hainan FTP: Chasing Dreams sehen Sie die Geschichte von 10 jungen internationalen Unternehmern, die dank Hainans Politik erfolgreich eine Karriere auf der Insel verfolgen. Da ist Albina, die als Vloggerin und Botschafterin für den internationalen Tourismus in Hainan arbeitet, Imani und Gloria, die Hainans Waren über Livestreaming mit globalen Märkten verbinden, und Musa, der zwei internationale Patente und Projektfinanzierung von der National Natural Science Foundation Chinas erhalten hat. (Hier ansehen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr3VZLxFl0He8AETSHcha47D)

In Decoding the Hainan FTP: Building Businesses erfahren Sie, wie sich steuerliche Vergünstigungen in greifbare Vorteile verwandeln. sehen Sie, wie sich steuerliche Vergünstigungen in greifbare Vorteile verwandeln. Jia Green Chocolate Works, ein Unternehmen mit Wurzeln in Kanada, spart dank einer Politik der wertschöpfenden Verarbeitung, die Einfuhrzölle eliminiert, rund 10 % an Kosten. Unterdessen eröffnete die malaysische Schuhmarke Fipper nach ihrer Teilnahme an der China International Consumer Products Expo ihr erstes Geschäft in Hainan und spart im Vergleich zu anderen Freihandelszonen 10–15 % an Importkosten. (Hier ansehen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk3RJ_5TEtr0lozF6igEdM4Fz7sM2yjkt)

Die Tatsache, dass globale Talente und Unternehmen nach Hainan strömen, spricht für sich: Chinas mutige Schritte auf dieser kleinen Insel zahlen sich sowohl für das Land als auch für die Beteiligten aus.

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Video - https://www.youtube.com/watch?v=7CloTU0qV8U

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