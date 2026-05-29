Brödernas Publishes Jan-Mar 2026 Report & Bond Brodernas Grp 16% till 10/29
Brödernas Group AB reports Q1 2026 results, revealing softer sales, negative EBITDA and a leverage-driven bond default event, with full details now available to investors.
Foto: adobe.stock.com
- Brödernas Group AB published its Q1 2026 financial report (Jan 1–Mar 31, 2026) on 29 May 2026 at 19:00 CET.
- Net sales: SEK 83 million (Q1 2025: SEK 87 million).
- EBITDA: SEK -5 million (Q1 2025: SEK -7 million).
- Net leverage ratio (net interest-bearing debt to EBITDA) exceeded 6.00x for the period ended 31 Mar 2026, triggering an event of default under the senior secured bond terms.
- The full report is available on the company’s website (investors.brodernas.nu) and as an RNS PDF.
- Contact: CEO Richard Forsshéll, press@brodernas.nu.
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