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    Brödernas Publishes Jan-Mar 2026 Report & Bond Brodernas Grp 16% till 10/29

    Brödernas Group AB reports Q1 2026 results, revealing softer sales, negative EBITDA and a leverage-driven bond default event, with full details now available to investors.

    Brödernas Publishes Jan-Mar 2026 Report & Bond Brodernas Grp 16% till 10/29
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    • Brödernas Group AB published its Q1 2026 financial report (Jan 1–Mar 31, 2026) on 29 May 2026 at 19:00 CET.
    • Net sales: SEK 83 million (Q1 2025: SEK 87 million).
    • EBITDA: SEK -5 million (Q1 2025: SEK -7 million).
    • Net leverage ratio (net interest-bearing debt to EBITDA) exceeded 6.00x for the period ended 31 Mar 2026, triggering an event of default under the senior secured bond terms.
    • The full report is available on the company’s website (investors.brodernas.nu) and as an RNS PDF.
    • Contact: CEO Richard Forsshéll, press@brodernas.nu.



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