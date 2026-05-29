SAP Aktie steigt - 29.05.2026

Die SAP Aktie konnte bisher um +3,30 % auf 155,84€ zulegen. Das sind +4,98 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 155,84€, mit einem Plus von +3,30 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -8,68 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,22 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,83 % 1 Monat +2,27 % 3 Monate -8,68 % 1 Jahr -42,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 29.05.2026, 20:13 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SAP-Aktie: Mehrere Nutzer erwarten weiter fallende Kurse bis rund 125 Euro oder darunter, gefolgt von einer Erholung. Andere hoffen auf das KI-Potenzial als langfristigen Treiber und eine positive Reaktion nach Kommentaren von Analysten. Fundamentale Punkte betonen interne KI-Nutzung, Kostenersparnisse und Nachholpotenzial; zugleich gibt es Skepsis zur aktuellen Bodenbildung und dem Comeback.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,45 Mrd. € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während Standardwerte zurückfallen. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Unterschiede.

Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +9,08 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,57 %. Oracle notiert im Plus, mit +8,99 %. ServiceNow legt um +13,46 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +11,74 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.