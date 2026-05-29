ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan belässt Beiersdorf auf Neutral Kursziel 90
- Trendwende Nivea bestätigt, Marke kurz unter Druck
- Werbeaktionen und Auslistungen in Europa belasten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Firmenchef Vincent Warnery auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dieses habe den Fokus des Konsumgüterkonzerns auf die Trendwende bei Nivea bestätigt, schrieb Celine Pannuti am Freitag. Warnery merkte an, dass die Marke kurzfristig weiterhin unter Druck stehe. Der Manager verwies unter anderem auf verstärkte Werbeaktionen und Auslistungen in Europa, da Einzelhändler Preissenkungen forderten. Andererseits sei das jüngste sonnigere Wetter eine gute Nachricht./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 17:22 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 69,58 auf Tradegate (29. Mai 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +14,45 %/+35,91 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
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Auch heute wieder wird BEI still und leise viele Tausend BEI-Aktien für ewig vom Markt nehmen...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif.
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In der Zeit vom 11. Mai 2026 bis zum 15. Mai 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 72.800 Aktien erworben.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026/2027
|Datum
|Aggregiertes Volumen
|(Anzahl der Aktien)
|Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
|Handelsplatz
|11.05.2026
|14.300
|70,8602
|XETA
|12.05.2026
|14.000
|70,5019
|XETA
|13.05.2026
|14.500
|69,9776
|XETA
|14.05.2026
|15.000
|70,4111
|XETA
|15.05.2026
|15.000
|70,1298
|XETA
Der Beiersdorf-Ankeraktionär Wolfgang Herz hat über seine Holding Anfang März in 2 Orders Aktien im Gegenwert von fast 40 Millionen gekauft. Für über 82 Euro im Schnitt. Wolfgang Herz denkt strategisch und jeder der jetzt kauft oder nachkauft hat einen weitaus günstigeren Einstand. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif