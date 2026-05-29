Delivery Hero Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 29.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,82 % im Minus. Die Talfahrt der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,40€, mit einem Minus von -6,82 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Delivery Hero-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +98,29 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +16,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +99,13 %. Im Jahr 2026 gab es für Delivery Hero bisher ein Plus von +71,09 %.

Während Delivery Hero deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %. Damit gehört Delivery Hero heute zu den auffälligeren Werten.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,74 % 1 Monat +99,13 % 3 Monate +98,29 % 1 Jahr +51,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Delivery Hero Aktie

Stand: 29.05.2026, 21:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Delivery Hero vor allem um Uber-Übernahmephantasien und deren Auswirkungen auf Kurs und Bewertung. Im Fokus steht ein indikatives Angebot um 33 € pro Aktie, während auf Nachbesserungen und Zielkorridore von ca. 40–42,5 € (ggf. bis 50 €) spekuliert wird. Uber hält direkt rund 20% (teils via Derivate), Prosus ~16,8%; DoorDash gilt als weiterer Interessent; der Aktienkurs bleibt volatil.

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,92 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien ziehen die Börsen nach oben, während Standardwerte zurückfallen. Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt deutliche Unterschiede.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.