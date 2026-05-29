Landesarbeitsgericht bestätigt Urteil zu VW-Jubiläumsprämien

Hintergrund ist die Tarifeinigung bei Volkswagen kurz vor Weihnachten 2024. Konzern und IG Metall hatten sich damals nach langem Ringen auf einen Sanierungsplan für die Kernmarke VW geeinigt. Die Einigung sah auch Kürzungen bei den Jubiläumsgratifikationen vor, die VW seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach 25 und nach 35 Jahren Betriebszugehörigkeit zahlt.

HANNOVER (dpa-AFX) - VW durfte Mitarbeitern, die am 1. Januar 2025 ein Dienstjubiläum hatten, die Gratifikation nicht kürzen. Das entschied das Landesarbeitsgericht Niedersachsen nun in den ersten beiden Fällen. VW müsse den beiden die Differenz nachzahlen. Das Gericht bestätigte damit Urteile des Arbeitsgerichts Braunschweig von vergangenem September und wies die Berufung durch VW zurück. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weitere Fälle sind Mitte Juni anhängig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Vor Gericht ging es nun darum, ab wann die Regelung gilt. Stichtag für die Kürzung war eigentlich der 1. Januar 2025, doch unterschrieben wurde der Vertrag erst drei Wochen später am 21. Januar 2025. Mehre Mitarbeiter, deren Jubiläum zwischen diese beiden Daten fiel, zogen dagegen vor Gericht - und forderten die Anwendung der besseren, alten Regelung.

Vor dem Landesarbeitsgericht verhandelt wurden nun aber nur Fälle, die am 1. Januar ihr Jubiläum hatten. Nach alter Regelung gab es nach 25 Jahren 1,45 Monatsgehälter als Gratifikation, nach 35 Jahren sogar 2,9 Monatsgehälter, wie die IG Metall nach der Tarifeinigung mitgeteilt hatte. Nach der neuen Regelung gibt es jetzt nach 25 Jahren pauschal 6.000 Euro und nach 35 Jahren 12.000 Euro.

Vor dem Arbeitsgericht Braunschweig hatten die klagenden Jubilare nur zum Teil Erfolg: Allen, deren Jubiläum genau auf den 1. Januar 2025 fiel, gab das Gericht im September recht und sprach ihnen die höhere Gratifikation nach alter Regelung zu. Bei allen anderen, deren Jubiläum zwischen 2. und 21. Januar 2025 fiel, erklärte das Gericht die Kürzung dagegen im November für rechtmäßig. Wie das Landesarbeitsgericht in diesen Fällen entscheidet, ist noch offen./fjo/DP/stw/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 92,00 auf Tradegate (29. Mai 2026, 21:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,25 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,01 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von -2,15 %/+42,42 % bedeutet.



