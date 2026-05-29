Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)

Nach dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Nike (B) gemischt. Technisch wirkt der Kurs stabil; Halt um 47 USD wird als mögliches Level gesehen, was bei weiterem bullischen Signal Wirkung haben könnte. Ein WM-Bezug wird als potenzieller Push genannt. Fundamentell gilt Nike als starker Hersteller; Dividende wird diskutiert. Adidas-Vergleiche und Investoren-Statements tauchen auf. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.