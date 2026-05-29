Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 29.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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IBM
Tagesperformance: +11,85 %
Tagesperformance: +11,85 %
Platz 1
Performance 1M: +29,24 %
Performance 1M: +29,24 %
Salesforce
Tagesperformance: +9,05 %
Tagesperformance: +9,05 %
Platz 2
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Salesforce-Sentiment beim wallstreetONLINE-Forum: Fundamentale Kennzahlen stark (Umsatz/Profit), Margen & Cashflow robust; KI-Trend positiv. Wachstum verlangsamt, Ausblick häufig als enttäuschend gesehen; Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen. Vorbörslich um -1,4% berichtet; Konsens: solide, profitabel, gut geführt – aber keine Euphorie. Langfristig attraktives Quality/Value-Tech-Profil; kurzfristig moderat neutral.
Microsoft
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 3
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Walmart
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 4
Performance 1M: -9,52 %
Performance 1M: -9,52 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 5
Performance 1M: +1,75 %
Performance 1M: +1,75 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 6
Performance 1M: +6,71 %
Performance 1M: +6,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Nach dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Nike (B) gemischt. Technisch wirkt der Kurs stabil; Halt um 47 USD wird als mögliches Level gesehen, was bei weiterem bullischen Signal Wirkung haben könnte. Ein WM-Bezug wird als potenzieller Push genannt. Fundamentell gilt Nike als starker Hersteller; Dividende wird diskutiert. Adidas-Vergleiche und Investoren-Statements tauchen auf. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist in den Beiträgen nicht eindeutig genannt.
Caterpillar
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 7
Performance 1M: +9,56 %
Performance 1M: +9,56 %
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