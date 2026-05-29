🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eightco Holdings: 374 Mio. USD, OpenAI, 11.000 ETH & 283 Mio. WLD-Tokens

    Eightco bündelt seine Treasury in drei Megatrends: KI, digitale Identität und Creator-Ökonomie – mit starken Positionen in OpenAI, Worldcoin und Beast Industries.

    Eightco Holdings: 374 Mio. USD, OpenAI, 11.000 ETH & 283 Mio. WLD-Tokens
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Treasury gesamt ca. 374 Mio. USD (Stand 27.05.2026) mit Schlüsselpositionen: ~90 Mio. USD indirekt in OpenAI (über SPVs), 18 Mio. USD in Beast Industries, 283.452.700 WLD (je 0,35 USD), 11.068 ETH sowie ~144 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
    • Eightco hält 283,45 Mio. WLD (~8,3 % des umlaufenden Angebots), die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position und ~26 % der ORBS-Treasury; WLD treibt das Proof-of-Human-Netzwerk von World an.
    • Rund 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Beteiligung entsprechen ~24 % der ORBS-Bilanz; OpenAI wird wegen technischer Durchbrüche (u. a. Lösung eines 80 Jahre alten Problems) und IPO-Spekulationen hervorgehoben.
    • Eightco fokussiert auf drei Megatrends: Künstliche Intelligenz (OpenAI), digitale Identität/Proof-of-Human (Worldcoin) und Creator-Ökonomie (Beast Industries) und positioniert sich jeweils mit Beteiligungen.
    • Externe Daten zeigen hohe nicht-menschliche/AI-aktivitäten im Internet (je nach Bereich 15–75 %); Beispiele: 75 % des Polymarket-Handelsvolumens, 53 % Web-Traffic, 47 % E‑Mails — Argument für Nachfrage nach Proof-of-Human.
    • Beast Industries: 18 Mio. USD Investment (~5 % der Treasury), globale Reichweite von >500 Mio. Followern; Vorstellung eines Creator-Marktplatzes und der Distribution-Engine „Vyro“ sowie Managementprognose von 1,6 Mrd. USD Umsatz für 2026.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Eightco Holdings: 374 Mio. USD, OpenAI, 11.000 ETH & 283 Mio. WLD-Tokens Eightco bündelt seine Treasury in drei Megatrends: KI, digitale Identität und Creator-Ökonomie – mit starken Positionen in OpenAI, Worldcoin und Beast Industries.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     