Eightco Holdings: 374 Mio. USD, OpenAI, 11.000 ETH & 283 Mio. WLD-Tokens
Eightco bündelt seine Treasury in drei Megatrends: KI, digitale Identität und Creator-Ökonomie – mit starken Positionen in OpenAI, Worldcoin und Beast Industries.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Treasury gesamt ca. 374 Mio. USD (Stand 27.05.2026) mit Schlüsselpositionen: ~90 Mio. USD indirekt in OpenAI (über SPVs), 18 Mio. USD in Beast Industries, 283.452.700 WLD (je 0,35 USD), 11.068 ETH sowie ~144 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
- Eightco hält 283,45 Mio. WLD (~8,3 % des umlaufenden Angebots), die größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position und ~26 % der ORBS-Treasury; WLD treibt das Proof-of-Human-Netzwerk von World an.
- Rund 90 Mio. USD indirekte OpenAI-Beteiligung entsprechen ~24 % der ORBS-Bilanz; OpenAI wird wegen technischer Durchbrüche (u. a. Lösung eines 80 Jahre alten Problems) und IPO-Spekulationen hervorgehoben.
- Eightco fokussiert auf drei Megatrends: Künstliche Intelligenz (OpenAI), digitale Identität/Proof-of-Human (Worldcoin) und Creator-Ökonomie (Beast Industries) und positioniert sich jeweils mit Beteiligungen.
- Externe Daten zeigen hohe nicht-menschliche/AI-aktivitäten im Internet (je nach Bereich 15–75 %); Beispiele: 75 % des Polymarket-Handelsvolumens, 53 % Web-Traffic, 47 % E‑Mails — Argument für Nachfrage nach Proof-of-Human.
- Beast Industries: 18 Mio. USD Investment (~5 % der Treasury), globale Reichweite von >500 Mio. Followern; Vorstellung eines Creator-Marktplatzes und der Distribution-Engine „Vyro“ sowie Managementprognose von 1,6 Mrd. USD Umsatz für 2026.
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