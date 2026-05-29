Consortium Acquires 4finance Assets, Launches Mellenu Holding
A new chapter begins for 4finance as a Kieran Donnelly–led consortium reshapes its core lending business under the newly formed Mellenu Holding.
Foto: adobe.stock.com
- A consortium led by Kieran Donnelly has agreed to acquire 4finance Holding’s core consumer lending assets and establish Mellenu Holding in Luxembourg.
- The transaction involves a management-led buy-out with a new shareholder structure, including management (25%), existing shareholders (35%), and new investors (40%).
- Mellenu Holding will own 4finance’s online lending teams, assets, liabilities, subsidiaries, and brands, and will expand into emerging markets through greenfield development and acquisitions.
- The deal is structured in two steps: first, Mellenu Holding acquires the core assets; second, the consortium acquires Mellenu Holding via a Luxembourg company.
- Mellenu Holding will serve as the guarantor for EUR 2028 bonds, with no changes to existing obligations, and will implement a new governance structure with separate Chairman and CEO roles.
- Nick Philpott has been appointed CEO, Ivo Zvirbulis as CFO, and Kieran Donnelly as Chairman, to strengthen leadership and corporate governance.
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