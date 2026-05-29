🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsClorox AktievorwärtsNachrichten zu Clorox

    Besonders beachtet!

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Clorox Aktie weiter abwärts - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Clorox Aktie bisher Verluste von -6,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Clorox Aktie.

    Besonders beachtet! - Clorox Aktie weiter abwärts - 29.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Clorox ist ein US-Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Clorox-Bleiche, Desinfektionstücher), Haushaltsprodukte (Glad, Kingsford) und Lifestyle-/Wellnessmarken (Burt’s Bees). Starke Position im nordamerikanischen Haushalts- und Profireinigungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: P&G, Reckitt, Henkel, Colgate-Palmolive. USP: hohe Markenbekanntheit, starke Desinfektionskompetenz, breite Multi-Brand-Plattform.

    Clorox aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.05.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Clorox Aktie. Mit einer Performance von -6,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Clorox Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,54 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.122,98€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.007,82€
    Basispreis
    4,99
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Clorox Verluste von -23,07 % hinnehmen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche ist die Clorox Aktie damit um -6,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Clorox auf -2,13 %.

    Während Clorox deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %. Damit gehört Clorox heute zu den auffälligeren Werten.

    Clorox Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,21 %
    1 Monat +0,47 %
    3 Monate -23,07 %
    1 Jahr -28,09 %
    Stand: 29.05.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Clorox Aktie

    Es gibt 121 Mio. Clorox Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,43 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im S&P 500.

    Börsenstart USA - 29.05. - US Tech 100 stark +0,63 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %. Kimberly-Clark notiert im Minus, mit -3,02 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -1,98 %.

    Clorox Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Clorox Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clorox Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Clorox

    -6,34 %
    -6,21 %
    +0,47 %
    -23,07 %
    -28,09 %
    -44,57 %
    -42,61 %
    -28,54 %
    +92,13 %
    ISIN:US1890541097WKN:856678
    Clorox direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Clorox Aktie weiter abwärts - 29.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Clorox Aktie bisher Verluste von -6,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Clorox Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     