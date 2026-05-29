Clorox Aktie weiter abwärts - 29.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Clorox Aktie. Mit einer Performance von -6,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Clorox Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,54 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Clorox ist ein US-Konsumgüterkonzern mit Fokus auf Reinigungs- und Desinfektionsmittel (Clorox-Bleiche, Desinfektionstücher), Haushaltsprodukte (Glad, Kingsford) und Lifestyle-/Wellnessmarken (Burt’s Bees). Starke Position im nordamerikanischen Haushalts- und Profireinigungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: P&G, Reckitt, Henkel, Colgate-Palmolive. USP: hohe Markenbekanntheit, starke Desinfektionskompetenz, breite Multi-Brand-Plattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Clorox Verluste von -23,07 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Clorox Aktie damit um -6,21 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Clorox auf -2,13 %.

Während Clorox deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %. Damit gehört Clorox heute zu den auffälligeren Werten.

Clorox Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,21 % 1 Monat +0,47 % 3 Monate -23,07 % 1 Jahr -28,09 %

Informationen zur Clorox Aktie

Stand: 29.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 121 Mio. Clorox Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,43 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.05.2026 im S&P 500.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Colgate-Palmolive, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %. Kimberly-Clark notiert im Minus, mit -3,02 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -1,98 %.

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Ob die Clorox Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clorox Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.