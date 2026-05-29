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    Die Menarini Group präsentiert auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) neue Daten aus der Phase-1b/2-Studie ELEVATE zu Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei Patientinnen mit ER-positivem, HER2-negativem metasta

    • Es werden vielversprechende Ergebnisse zur Sicherheit sowie eine vorläufige Wirksamkeitsanalyse der Phase-1b-Behandlung mit Elacestrant und Capivasertib aus der ELEVATE-Studie vorgestellt.
    • Die Wirksamkeitsdaten verdeutlichen, dass die Kombination aus Elacestrant und Capivasertib das Potenzial hat, wichtige Resistenzmechanismen bei Patientinnen mit ER+/HER2- metastasiertem Brustkrebs anzugehen, darunter auch gleichzeitig auftretende ESR1- und PIK3CA-Mutationen.
    • Das Unternehmen wird zudem über den aktuellen Stand seines klinischen Entwicklungsprogramms für Selecestrant berichten und dabei dessen Potenzial sowohl in der Kombinationstherapie bei metastasiertem Brustkrebs als auch als Monotherapie bei Brustkrebs im Frühstadium hervorheben.

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    FLORENZ, Italien und NEW YORK, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. („Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten bahnbrechende onkologische Therapien zur Verfügung zu stellen, werden Daten zur Sicherheit und vorläufigen Wirksamkeit des Kombinationsarms mit Elacestrant und Capivasertib aus der Phase-1b/2-Studie ELEVATE bei Patientinnen mit Östrogenrezeptor-positivem (ER+), HER2-negativem (HER2-) lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs (mBC) vorstellen. Darüber hinaus werden verschiedene weitere aktuelle Informationen zu laufenden Studien vorgestellt, die das Potenzial von Elacestrant als Kernkomponente der endokrinen Therapie (ET) für das gesamte Spektrum des Brustkrebses unterstreichen. Diese Daten werden auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt.

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    Die ELEVATE-Studie wurde konzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Kombinationsbehandlungsoptionen mit Elacestrant zu bewerten, um verschiedene Resistenzmechanismen zu überwinden, die bei ER+/HER2- mBC beobachtet wurden, und die Behandlungsergebnisse für die Patientinnen zu verbessern, unabhängig vom ESR1-Mutationsstatus. Die Studie umfasst sechs Behandlungsschemata, in denen Elacestrant in Kombination mit CDK4/6-Inhibitoren (Palbociclib, Abemaciclib und Ribociclib) sowie mit Inhibitoren des PI3K/AKT/mTOR-Signalwegs (Everolimus, Alpelisib und Capivasertib) untersucht wird.

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    Die Menarini Group präsentiert auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) neue Daten aus der Phase-1b/2-Studie ELEVATE zu Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei Patientinnen mit ER-positivem, HER2-negativem metasta Es werden vielversprechende Ergebnisse zur Sicherheit sowie eine vorläufige Wirksamkeitsanalyse der Phase-1b-Behandlung mit Elacestrant und Capivasertib aus der ELEVATE-Studie vorgestellt.Die Wirksamkeitsdaten verdeutlichen, dass die Kombination …
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