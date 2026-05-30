Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 22/26
Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 22/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
DAX Top 1
Zalando
Performance KW 22/26: +14,18 %
Performance KW 22/26: +14,18 %
DAX Top 2
adidas
Performance KW 22/26: +12,49 %
Performance KW 22/26: +12,49 %
DAX Top 3
MTU Aero Engines
Performance KW 22/26: +10,26 %
Performance KW 22/26: +10,26 %
DAX Top 4
Heidelberg Materials
Performance KW 22/26: +9,72 %
Performance KW 22/26: +9,72 %
DAX Top 5
Beiersdorf
Performance KW 22/26: -5,85 %
Performance KW 22/26: -5,85 %
DAX Flop 1
Münchener Rück
Performance KW 22/26: -5,93 %
Performance KW 22/26: -5,93 %
DAX Flop 2
Bayer
Performance KW 22/26: -8,36 %
Performance KW 22/26: -8,36 %
DAX Flop 3
Fresenius
Performance KW 22/26: -9,35 %
Performance KW 22/26: -9,35 %
DAX Flop 4
Siemens Energy
Performance KW 22/26: -9,67 %
Performance KW 22/26: -9,67 %
DAX Flop 5
TecDAX Top 1
SILTRONIC AG
Performance KW 22/26: +18,39 %
Performance KW 22/26: +18,39 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 22/26: +13,20 %
Performance KW 22/26: +13,20 %
TecDAX Top 3
Eckert & Ziegler
Performance KW 22/26: +11,52 %
Performance KW 22/26: +11,52 %
TecDAX Top 4
Bechtle
Performance KW 22/26: +11,16 %
Performance KW 22/26: +11,16 %
TecDAX Top 5
IONOS Group
Performance KW 22/26: -4,85 %
Performance KW 22/26: -4,85 %
TecDAX Flop 1
Ottobock
Performance KW 22/26: -4,89 %
Performance KW 22/26: -4,89 %
TecDAX Flop 2
Elmos Semiconductor
Performance KW 22/26: -5,36 %
Performance KW 22/26: -5,36 %
TecDAX Flop 3
ATOSS Software
Performance KW 22/26: -5,52 %
Performance KW 22/26: -5,52 %
TecDAX Flop 4
Nemetschek
Performance KW 22/26: -6,96 %
Performance KW 22/26: -6,96 %
TecDAX Flop 5
IBM
Performance KW 22/26: +17,32 %
Performance KW 22/26: +17,32 %
Dow Jones Top 1
Microsoft
Performance KW 22/26: +7,40 %
Performance KW 22/26: +7,40 %
Dow Jones Top 2
Salesforce
Performance KW 22/26: +7,10 %
Performance KW 22/26: +7,10 %
Dow Jones Top 3
Boeing
Performance KW 22/26: +4,12 %
Performance KW 22/26: +4,12 %
Dow Jones Top 4
Honeywell International
Performance KW 22/26: +3,78 %
Performance KW 22/26: +3,78 %
Dow Jones Top 5
JPMorgan Chase
Performance KW 22/26: -2,82 %
Performance KW 22/26: -2,82 %
Dow Jones Flop 1
Johnson & Johnson
Performance KW 22/26: -3,29 %
Performance KW 22/26: -3,29 %
Dow Jones Flop 2
Walmart
Performance KW 22/26: -3,68 %
Performance KW 22/26: -3,68 %
Dow Jones Flop 3
Chevron Corporation
Performance KW 22/26: -3,78 %
Performance KW 22/26: -3,78 %
Dow Jones Flop 4
Travelers Companies
Performance KW 22/26: -5,09 %
Performance KW 22/26: -5,09 %
Dow Jones Flop 5
AppLovin Registered (A)
Performance KW 22/26: +26,67 %
Performance KW 22/26: +26,67 %
US Tech 100 Top 1
Micron Technology
Performance KW 22/26: +24,63 %
Performance KW 22/26: +24,63 %
US Tech 100 Top 2
Palantir
Performance KW 22/26: +14,78 %
Performance KW 22/26: +14,78 %
US Tech 100 Top 3
Axon Enterprise
Performance KW 22/26: +14,55 %
Performance KW 22/26: +14,55 %
US Tech 100 Top 4
Shopify
Performance KW 22/26: +14,14 %
Performance KW 22/26: +14,14 %
US Tech 100 Top 5
Intel
Performance KW 22/26: -5,74 %
Performance KW 22/26: -5,74 %
US Tech 100 Flop 1
Costco Wholesale
Performance KW 22/26: -6,88 %
Performance KW 22/26: -6,88 %
US Tech 100 Flop 2
Synopsys
Performance KW 22/26: -10,18 %
Performance KW 22/26: -10,18 %
US Tech 100 Flop 3
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 22/26: -11,45 %
Performance KW 22/26: -11,45 %
US Tech 100 Flop 4
Zscaler
Performance KW 22/26: -24,17 %
Performance KW 22/26: -24,17 %
US Tech 100 Flop 5
E-Stoxx 50 Top 1
adidas
Performance KW 22/26: +12,49 %
Performance KW 22/26: +12,49 %
E-Stoxx 50 Top 2
Rheinmetall
Performance KW 22/26: +7,83 %
Performance KW 22/26: +7,83 %
E-Stoxx 50 Top 3
SAFRAN
Performance KW 22/26: +7,14 %
Performance KW 22/26: +7,14 %
E-Stoxx 50 Top 4
L'Oreal
Performance KW 22/26: +6,79 %
Performance KW 22/26: +6,79 %
E-Stoxx 50 Top 5
TotalEnergies
Performance KW 22/26: -5,04 %
Performance KW 22/26: -5,04 %
E-Stoxx 50 Flop 1
ENI
Performance KW 22/26: -5,65 %
Performance KW 22/26: -5,65 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Münchener Rück
Performance KW 22/26: -5,93 %
Performance KW 22/26: -5,93 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Bayer
Performance KW 22/26: -8,36 %
Performance KW 22/26: -8,36 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Siemens Energy
Performance KW 22/26: -9,67 %
Performance KW 22/26: -9,67 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Logitech International
Performance KW 22/26: +14,93 %
Performance KW 22/26: +14,93 %
SMI Top 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 22/26: +7,75 %
Performance KW 22/26: +7,75 %
SMI Top 2
Sika
Performance KW 22/26: +7,25 %
Performance KW 22/26: +7,25 %
SMI Top 3
Holcim
Performance KW 22/26: +6,30 %
Performance KW 22/26: +6,30 %
SMI Top 4
Amrize
Performance KW 22/26: +5,35 %
Performance KW 22/26: +5,35 %
SMI Top 5
Swisscom
Performance KW 22/26: -1,98 %
Performance KW 22/26: -1,98 %
SMI Flop 1
Swiss Re
Performance KW 22/26: -2,42 %
Performance KW 22/26: -2,42 %
SMI Flop 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 22/26: -2,80 %
Performance KW 22/26: -2,80 %
SMI Flop 3
Alcon
Performance KW 22/26: -3,90 %
Performance KW 22/26: -3,90 %
SMI Flop 4
Partners Group Holding
Performance KW 22/26: -5,61 %
Performance KW 22/26: -5,61 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 22/26: +24,12 %
Performance KW 22/26: +24,12 %
ATX Top 1
PORR
Performance KW 22/26: +18,33 %
Performance KW 22/26: +18,33 %
ATX Top 2
DO & CO
Performance KW 22/26: +9,44 %
Performance KW 22/26: +9,44 %
ATX Top 3
Wienerberger
Performance KW 22/26: +8,60 %
Performance KW 22/26: +8,60 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 22/26: +7,38 %
Performance KW 22/26: +7,38 %
ATX Top 5
Lenzing
Performance KW 22/26: -2,27 %
Performance KW 22/26: -2,27 %
ATX Flop 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 22/26: -4,13 %
Performance KW 22/26: -4,13 %
ATX Flop 2
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 22/26: -4,39 %
Performance KW 22/26: -4,39 %
ATX Flop 3
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 22/26: -4,66 %
Performance KW 22/26: -4,66 %
ATX Flop 4
Verbund Akt.(A)
Performance KW 22/26: -5,42 %
Performance KW 22/26: -5,42 %
ATX Flop 5
Lenovo Group
Performance KW 22/26: +61,91 %
Performance KW 22/26: +61,91 %
Hang Seng Top 1
Pop Mart International Group
Performance KW 22/26: +16,52 %
Performance KW 22/26: +16,52 %
Hang Seng Top 2
BYD Electronic (International)
Performance KW 22/26: +10,98 %
Performance KW 22/26: +10,98 %
Hang Seng Top 3
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 22/26: +9,16 %
Performance KW 22/26: +9,16 %
Hang Seng Top 4
Netease
Performance KW 22/26: +7,03 %
Performance KW 22/26: +7,03 %
Hang Seng Top 5
JD.com Registered (A)
Performance KW 22/26: -8,79 %
Performance KW 22/26: -8,79 %
Hang Seng Flop 1
CK Infrastructure Holdings
Performance KW 22/26: -8,90 %
Performance KW 22/26: -8,90 %
Hang Seng Flop 2
Li Auto Registered (A)
Performance KW 22/26: -11,17 %
Performance KW 22/26: -11,17 %
Hang Seng Flop 3
Meituan Registered (B)
Performance KW 22/26: -11,46 %
Performance KW 22/26: -11,46 %
Hang Seng Flop 4
Li Ning Company
Performance KW 22/26: -17,17 %
Performance KW 22/26: -17,17 %
Hang Seng Flop 5
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte