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    75 Euro für WM-Kindertrikot - Union kritisiert Adidas

    Für Sie zusammengefasst
    • Union fordert günstigere Kindertrikots bei Adidas
    • 75 Euro für Kindertrikot sind für Familien zu hoch
    • Adidas liefert letztes WM-Trikot vor Wechsel zu Nike
    75 Euro für WM-Kindertrikot - Union kritisiert Adidas
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller Adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte der "Rheinischen Post" 75 Euro für ein Kindertrikot seien für viele Familien "eine enorme finanzielle Herausforderung". "Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten."

    Zwar habe die Politik auf die Preisgestaltung keinen Einfluss, der CSU-Politiker sagte aber: "Wir alle wollen, dass die Fußballnationalmannschaft auch bei den Kindern viele Fans hat; dafür müssen diese sich auch mit dem Team identifizieren können, und hierzu gehört das Trikot."

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    Der Vize-Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Jens Lehmann, verwies auf die hohe Nachfrage bei den Trikots. "Solange sich daran nichts ändert, wird es vermutlich auch kein Umdenken bei den Herstellern geben", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Am Ende müssten "DFB und Hersteller selbst darauf achten, ihre Fans nicht durch eine überzogene Preispolitik zu entfremden", sagte Lehmann.

    Vorerst letztes Trikot von Adidas

    Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. Die WM-Trikots sind die vorerst letzten von Adidas für die Nationalmannschaft. Denn der Ausrüstervertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Hersteller endet nach mehr als 70 Jahren. Ab 2027 übernimmt der US-Sportartikelhersteller Nike die Ausrüstung der deutschen Elf.

    Passend zum Austragungsort wurden das Heim- und das Auswärtstrikot der letzten in den USA stattfindenden Weltmeisterschaft 1994 neu aufgelegt. Auch weitere Trikots von sportlichen Erfolgen der deutschen Mannschaft erleben ein Revival, wie Adidas mitteilte.

    Während ein Kindertrikot mindestens 75 Euro bei dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach bei Nürnberg kostet, beginnen die Preise für Erwachsenentrikots bei 100 Euro./vrb/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 39,64 auf Tradegate (29. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +12,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,04 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -1,14 %/+46,79 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der adidas‑Aktie (von etwa 138 auf 168 €), angetrieben durch den WM‑Katalysator, erwartete Rekorderlöse, Marktanteilsgewinne im Laufschuhsegment, ein laufendes Rückkaufprogramm und weitgehend positive Analystenbewertungen. Zudem werden Großaktionärs‑Optionsmeldungen zur Absicherung sowie Short‑Positionen/Short‑Squeezes diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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