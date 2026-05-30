🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorzeitige Parlamentswahl in Malta begonnen
    • Labour unter Abela laut Umfragen favorisiert
    • Über 300000 Wähler Wahllokale 7 bis 22 Uhr
    Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    VALLETTA (dpa-AFX) - Im kleinsten EU-Land Malta hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Mehr als 300.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr am Abend. Umfragen zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela erneut den Sieg holen und die konservative Oppositionspartei Nationalist Party von Alex Borg auf Platz zwei verweisen.

    Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen, ein inoffizielles Ergebnis wird dann gegen Vormittag erwartet - je nach Trend dürfte eine Seite ihren Sieg erklären. Mit dem offiziellen Ergebnis wird später gerechnet.

    Malta wird seit 13 Jahren von Labour regiert

    Abela hatte Ende April die eigentlich für kommendes Jahr erwartete Parlamentswahl vorgezogen. Er hatte globale geopolitische Sorgen als Begründung dafür genannt und erklärt, seine Regierung brauche ein neues Mandat, um Malta und die Bürger durch eine drohende Energiekrise zu führen.

    Im Wahlkampf präsentierte Abela (48) Labour als Partei der wirtschaftlichen Stabilität und Glaubwürdigkeit. Regierungschef von Malta ist Abela seit 2020. Die rivalisierende Nationalist Party konzentrierte ihren Wahlkampf hingegen vor allem auf den 30 Jahre alten Borg. Sie stellte Borg - Anwalt und Mr.-World-Malta-Gewinner von 2020 - als neuen, energiegeladenen Politiker dar, der das Land nach 13 Jahren Regierung der Labour-Partei neu ausrichten könne./bbo/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen Im kleinsten EU-Land Malta hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Mehr als 300.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr am Abend. Umfragen zufolge dürfte die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     