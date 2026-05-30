Parlamentswahl in kleinstem EU-Land Malta hat begonnen

VALLETTA (dpa-AFX) - Im kleinsten EU-Land Malta hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Mehr als 300.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr und schließen um 22.00 Uhr am Abend. Umfragen zufolge dürfte die sozialdemokratische Labour-Partei von Ministerpräsident Robert Abela erneut den Sieg holen und die konservative Oppositionspartei Nationalist Party von Alex Borg auf Platz zwei verweisen.

Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntagmorgen, ein inoffizielles Ergebnis wird dann gegen Vormittag erwartet - je nach Trend dürfte eine Seite ihren Sieg erklären. Mit dem offiziellen Ergebnis wird später gerechnet.