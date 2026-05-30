Givaudan-Aktie: Vom Höhenflug in die Korrektur – jetzt in der Bewährungsprobe

Der letzte verfügbare Schlusskurs beträgt 3.187,50 CHF (Stand 29. Mai 2026). Damit notiert Givaudan deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 4.939,00 CHF – der Abstand beläuft sich auf rund 35 Prozent. Gleichzeitig hat sich der Kurs aber bereits spürbar vom 3-Jahres-Tief bei 2.864,50 CHF gelöst und liegt etwa 11 Prozent darüber. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im unteren Drittel der 3-Jahres-Spanne, jedoch nicht mehr im unmittelbaren Tiefbereich. Das aktuelle Niveau spiegelt eine Erholungsphase innerhalb eines übergeordnet geschwächten Trends wider.

Über die vergangenen drei Jahre zeigte die Givaudan-Aktie einen ausgeprägten Zyklus: Auf einen starken Aufwärtstrend bis in den Herbst 2024 folgte eine deutliche Korrektur. Das 3-Jahres-Hoch wurde am 30. September 2024 bei 4.939,00 CHF markiert. Von dort setzte eine Abwärtsbewegung ein, die sich bis ins Frühjahr 2026 fortzog. Das 3-Jahres-Tief liegt bei 2.864,50 CHF und wurde am 29. März 2026 erreicht. Seit diesem Tief versucht die Aktie, einen Boden auszubilden und pendelt in einer breiten Spanne zwischen rund 2.900 und 3.300 CHF, was auf eine Phase der Konsolidierung nach der vorangegangenen Korrektur hindeutet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie als Gradmesser des mittelfristigen Trends

Die jüngsten Kurse der vergangenen Monate bewegen sich überwiegend zwischen etwa 2.900 und 3.400 CHF, mit einem Schwerpunkt im Bereich um 3.150 bis 3.250 CHF. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Umfeld von rund 3.200 CHF ableiten. Mit einem aktuellen Kurs von 3.187,50 CHF notiert Givaudan damit minimal unter dieser mittelfristigen Durchschnittslinie, der Abstand liegt nur bei rund 0,4 Prozent. Aus technischer Sicht signalisiert diese Konstellation einen neutralen bis leicht angeschlagenen Trend: Die Aktie hat den klaren Abwärtssog verlassen, ein stabiler neuer Aufwärtstrend ist jedoch noch nicht überzeugend etabliert.

Unterstützungen und Widerstände im Givaudan-Chart

Auf der Unterseite sticht vor allem die Zone um 2.860 bis 2.900 CHF hervor, in der im März 2026 mehrfach Tiefpunkte ausgebildet wurden. Diese Region bildet eine zentrale mittelfristige Unterstützung: Ein Bruch dieses Bereichs würde das 3-Jahres-Tief erneut in den Fokus rücken. Darüber fungieren die runden Marken um 3.000 und 3.050 CHF als kurzfristige Haltezonen, an denen der Kurs in den vergangenen Wochen wiederholt gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 3.200 bis 3.250 CHF auf Widerstand, wo sich auch die 200-Tage-Linie bündelt. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, rücken die Zonen um 3.400 bis 3.450 CHF sowie perspektivisch der Bereich um 3.700 bis 3.800 CHF als nächste Widerstände in den Blick. Das 3-Jahres-Hoch bei 4.939,00 CHF markiert schließlich den übergeordneten, langfristigen Widerstand.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Givaudan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.