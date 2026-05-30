Donald Trump laut Leibarztuntersuchung topfit

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erfreut sich laut der jährlichen Leibarztuntersuchung weiterhin einer "exzellenten Gesundheit". Trump zeige starke Funktionen von Lunge und Herz, im neurologischen Bereich und beim körperlichen Allgemeinzustand, heißt es in der Zusammenfassung des Medizinchecks, den das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit) auf der Plattform X veröffentlichte.

Insgesamt strotzt das Dokument von Top-Ergebnissen und Werten im Normbereich. Trumps Herz-Kreislauf-System entspreche dem eines rund 14 Jahre jüngeren Menschen, bescheinigte sein Leibarzt Sean Barbabella dem Präsidenten, der am 14. Juni 80 Jahre alt wird. Trump selbst hatte nach der Untersuchung im Militärkrankenhaus von Washington vor einigen Tagen bereits von einem "perfekten" Verlauf geschwärmt.