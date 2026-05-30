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    Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugbetrieb in München für rund eine Stunde
    • Zwei Piloten meldeten mutmaßliche Drohne
    • Rund 20 Flüge wurden umgeleitet und freigegeben
    Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Flughafen München hat nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Samstagmorgen der Flugverkehr für etwa eine Stunde stillgestanden. Starts und Landungen seien nach der verdächtigen Sichtung gegen 9.00 Uhr ausgesetzt worden, der Alarm sei aber gegen 10.05 Uhr wieder aufgehoben worden, sagte ein Flughafensprecher.

    Zwei Piloten melden Drohne

    Zwei Piloten hätten um 9.03 Uhr eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die beiden Piloten hätten unabhängig voneinander gemeldet, eine mutmaßliche Drohne gesehen zu haben. Daraufhin sei die Lage überprüft worden. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Kräfte von Bundes- und Landespolizei suchten das gesamte Areal weiträumig ab. Mehrere Medien hatten berichtet.

    Nachdem nichts Verdächtiges gefunden wurde, sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte der Flughafensprecher. Der Flugverkehr lief wieder an. Beide Start- und Landebahnen sind mittlerweile wieder freigegeben. Die "Bild"-Zeitung hatte über die Sperrung berichtet.

    20 Flüge umgeleitet

    Rund 20 Flugzeuge hätten wegen der Sperrung nicht landen können und seien umgeleitet worden, unter anderem nach Frankfurt und Nürnberg, sagte der Flughafensprecher. Die Flugzeuge, die vorübergehend am Boden bleiben mussten, könnten nun nach und nach mit Verspätung starten.

    Immer wieder Drohnenalarm

    Mehrfach waren an Flughäfen zuletzt mutmaßliche Drohnen gesichtet und teils deshalb der Flugverkehr ausgesetzt worden. Anfang Oktober waren am Münchner Flughafen gleich an zwei Abenden hintereinander mutmaßliche Drohnen gesehen worden, der Flugverkehr wurde zweimal hintereinander eingestellt. Dutzende Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. Tausende Reisende waren betroffen. Einige mussten damals im Flughafengebäude übernachten. Auch im November gab es kurzzeitig Drohnenalarm am Münchner Airport./sd/DP/zb






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