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    Brenner-Sperre

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    Entspannte Stimmung am Alpenpass

    Für Sie zusammengefasst
    • Zsuzsanna Kornyik strahlt über das Gesicht
    • Café am Brenner jetzt voller Radfahrer und Gäste
    • Brennerkorridor wegen Demo bis Abend gesperrt
    Brenner-Sperre - Entspannte Stimmung am Alpenpass
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRENNER (dpa-AFX) - Zsuzsanna Kornyik strahlt übers ganze Gesicht. Selten hat ihr die Arbeit so Spaß gemacht. "Es ist sehr angenehm. Sonst muss ich oft lange warten, bis ich die Gäste auf der anderen Straßenseite bedienen kann", sagt die 48-Jährige, die seit 20 Jahren Lokale auf der Passhöhe betreibt. Normalerweise rauscht Auto an Auto an ihrem Café am Brenner vorbei.

    An diesem Samstag ist alles anders. In der kleinen Gemeinde, die oft wegen ihres Einkaufszentrums angesteuert wird, gibt es viele freie Parkplätze. Und im Café sitzen fast ausschließlich Radfahrer, die den 1.370 Meter hohen Pass bewältigt haben und sich beim Cappuccino entspannen.

    Der Brenner-Korridor ist seit dem späten Vormittag wegen einer Demonstration auf der Autobahn bis zum Abend gesperrt. Auf der verkehrsreichsten Nord-Süd-Verbindung der Alpen ist damit kein Transitverkehr möglich./dk/DP/zb





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    Brenner-Sperre Entspannte Stimmung am Alpenpass Zsuzsanna Kornyik strahlt übers ganze Gesicht. Selten hat ihr die Arbeit so Spaß gemacht. "Es ist sehr angenehm. Sonst muss ich oft lange warten, bis ich die Gäste auf der anderen Straßenseite bedienen kann", sagt die 48-Jährige, die seit 20 Jahren …
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