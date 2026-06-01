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    Infineon-Zertifikat mit 8,5% Zinsen und 40% Schutz

    Das neue Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 8,5 Prozent ermöglichen.

    Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit Ende März 2026 in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie damals noch bei 38 Euro, so wird sie derzeit oberhalb von 80 Euro auf dem höchsten Wert seit mehr als 25 Jahren gehandelt.

    Wegen des starken Engagements im Bereich Künstlicher Intelligenz, das für eine weitere Margensteigerung sorgen sollte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 70 auf 90 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie.

    Für Anleger, die mit Hilfe der Infineon-Aktie mit einem hohen Sicherheitspuffer zu einer Jahresbruttorendite von 8,5 Prozent gelangen wollen, könnte eine Investition in das neue RBI-8,5% Infineon Express-Zertifikat auf die Aktie interessant sein.

    8,5% Zinsen pro Jahr und 40% Sicherheitspuffer

    Der Infineon-Schlusskurs vom 12.6.26 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Basispreises wird die ausschließlich am finalen Bewertungstag, dem 13.6.29, aktivierte Barriere angesiedelt sein. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 15.6.27, einen fixen Zinskupon in Höhe von 8,5 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

    Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 11.6.27, auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 8,5 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt.

    Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (13.6.29), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie dann oberhalb der 60-prozentigen Barriere notiert. Notiert sie an diesem Tag auf oder unterhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung einer am 12.6.26 errechneten Anzahl von Infineon-Aktien getilgt, wobei der Gegenwert von Aktienbruchstücken Anlegern gutgeschrieben wird.

    Das RBI-8,5% Infineon Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: AT0000A3UKX3) kann noch bis 11.6.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

    ZertifikateReport-Fazit: Das neue Express-Zertifikat mit fixen Zinsen auf die Infineon-Aktie wird Anlegern in maximal drei Jahren bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 8,5 Prozent ermöglichen.





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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsrendite Infineon-Zertifikat mit 8,5% Zinsen und 40% Schutz Express-Zertifikat mit fixen Zinsen
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