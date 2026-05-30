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    Gold-Anleger in Aufruhr

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    Goldpreis-Prognose hält Goldmarkt in Atem: Wird der Montag entscheidend?

    Gold verabschiedete sich mit einem Paukenschlag in das Wochenende. Der Goldpreis eroberte die wichtige Marke von 4.500 US-Dollar. Ist das der Beginn der Comeback-Rallye? Bereits der Montag könnte entscheidend werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Gold-Anleger in Aufruhr - Goldpreis-Prognose hält Goldmarkt in Atem: Wird der Montag entscheidend?
    Foto: adobe.stock.com

    Goldpreis aktuell: Gold steigt rasant und hängt Silber und andere Edelmetalle ab

    Was war das für eine Handelswoche?! Auf den ersten Blick tat sich nicht sonderlich viel. Der Goldpreis beendete die Woche auf einem nahezu unveränderten Niveau. Unter der Woche herrschte jedoch am Goldmarkt Aufruhr, drohte das Edelmetall doch zwischenzeitlich auf 4.100 US-Dollar durchgereicht zu werden. Noch am Donnerstag notierte der Goldpreis deutlich unterhalb von 4.400 US-Dollar, ehe der Wind drehte und der Preis rasant anstieg. Silber, Platin und Palladium konnten mit dem Tempo zuunächst nicht Schritt halten. War dieser Gold-Abverkauf das letzte fehlende Puzzle-Teil zum Comeback des Edelmetalls? Bereits in der letzten Gold-Kommentierung thematisierten wir an dieser Stelle eine mögliche Sommer-Rallye des Edelmetalls.

    Gold: PCE-Daten bringen die Trendwende

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    Nach den vor einigen Tagen veröffentlichen US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisen für April herrschte am Goldmarkt gedrückte Stimmung. Das Inflationsgespenst zeigte sich. Die Angst vor einer strafferen Geldpolitik der Fed griff um sich. Dass die Ölpreise unverändert auf exponierten Niveaus notierten, verstärkte die Sorgen. Die Rallye der Anleiherenditen ging in die nächste Runde. So kratzten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Bereich von 4,7 Prozent. Kurzzeitig stand sogar eine Ausdehnung der Bewegung auf 5 Prozent zu befürchten. Entsprechend groß war die Anspannung am Goldmarkt bezüglich der PCE-Daten. Die PCE-Daten lagen im Rahmen der Erwartung. Die Renditen notieren mit 4,44 Prozent mittlerweile deutlich unter ihren Zwischenhochs. So brandete nicht nur am Goldmarkt Jubel auf, auch Silber reagierte einigermaßen erleichtert.  

    Prognose: Gold holt sich Momentum zurück

    Der Goldpreis beendete die Handelswoche mit 4.541 US-Dollar, Silber mit 75,24 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt entsprechend 60,4. Damit liegt die Ratio im Bereich ihres langjährigen Durchschnitts von 60. In den letzten Tagen war jedoch ein deutlicher Anstieg der Ratio zu erkennen, was darauf hindeutet, dass Gold das Momentum wieder auf seine Seite zieht. 

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    Fazit - Wird der Montag für Gold entscheidend?

    Es ist nicht das erste Mal, dass der Goldpreis mit einem starken Wochenausklang Hoffnung schürt. Um die Erholung zu manifestieren, bedarf es eines robusten Starts in die neue Woche. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn Gold den Schwung bewahren und die Erholung in Richtung 4.800 US-Dollar vorantreiben könnte. 

    Die anstehende Handelswoche hat es in sich. Der Monatswechsel bringt mit sich, dass zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Nicht zuletzt steht am Freitag (05. Juni) die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Mai an. Und diese Veröffentlichung wird man auch an den Aktienmärkten genau unter die Lupe nehmen. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 & Co. ringen ebenfalls nach neuen Impulsen.

    Kurzfristig muss es Gold darum gehen, den Vorstoß über die 4.500 US-Dollar zu konsolidieren. Jeder Tag, an dem der Goldpreis oberhalb von 4.500 US-Dollar notiert, ist unter bullischen Aspekten ein guter Tag. Ein Ausbruch über die 4.800 US-Dollar würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 5.000 US-Dollar auslösen. Jederzeit muss jedoch mit Rücksetzern auf 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar gerechnet werden. 

    Ein anziehender Goldpreis würde auch den Aktien der zuletzt so „gerupften“ Goldproduzenten neuen Schwung verleihen. Die jüngste Quartalsberichtssaison hat gezeigt, dass Barrick Mining, Newmont Corp., Kinross Gold oder Agnico Eagle Mines  vor fundamentaler Stärke strotzen und so unverändert exzellente Alternativen zu den hochgejubelten Tech-Werten darstellen. Wer sich jedoch in der zweiten Reihe der Produzenten umsieht, findet auch dort so manche Goldminenperle.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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