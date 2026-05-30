Cashflow für Anleger
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Ipsos ist ein globales Marktforschungsunternehmen (u.a. Umfragen, Kunden- und Medienforschung, Opinion & Healthcare Research). Es bietet Datenerhebung, Analytics und Beratungsleistungen für Unternehmen und Institutionen. Starke Position unter den Top-10 weltweit. Wichtige Wettbewerber: Nielsen, Kantar, GfK, YouGov. USP: breite Methodikpalette, internationale Präsenz, eigene Panels und Technologieplattformen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Ipsos nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Ipsos gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Ipsos investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Ipsos verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,44 %.
Mit +5,44 % Dividendenrendite bietet Ipsos ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Ipsos für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,16.
Ipsos weißt eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Ipsos Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.05.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Ipsos Aktie. Sie steigt um +1,73 % auf 38,74€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,44 %, eine Investition von etwa 220.589€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|2,00
|+8,11 %
|+5,44 %
|2025
|1,850000
|+12,12 %
|+4,07 %
|2024
|1,650000
|+22,22 %
|+2,80 %
|2023
|1,350000
|+17,39 %
|+2,65 %
|2022
|1,150000
|0,00 %
|+2,54 %
Warum Ipsos für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,44 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +11,70 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 7,16
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Ipsos Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,19 %
|1 Monat
|+12,20 %
|3 Monate
|+13,38 %
|1 Jahr
|-14,89 %
Informationen zur Ipsos Aktie
Es gibt 43 Mio. Ipsos Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.
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Ob die Ipsos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ipsos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.