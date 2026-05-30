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    Cashflow für Anleger

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Ipsos ist ein globales Marktforschungsunternehmen (u.a. Umfragen, Kunden- und Medienforschung, Opinion & Healthcare Research). Es bietet Datenerhebung, Analytics und Beratungsleistungen für Unternehmen und Institutionen. Starke Position unter den Top-10 weltweit. Wichtige Wettbewerber: Nielsen, Kantar, GfK, YouGov. USP: breite Methodikpalette, internationale Präsenz, eigene Panels und Technologieplattformen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Ipsos nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Ipsos gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Ipsos investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Ipsos verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,44 %.
    Mit +5,44 % Dividendenrendite bietet Ipsos ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Ipsos für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,16.
    Ipsos weißt eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Ipsos Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.05.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Ipsos Aktie. Sie steigt um +1,73 % auf 38,74. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,44 %, eine Investition von etwa 220.589 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 2,00 +8,11 % +5,44 %
    2025 1,850000 +12,12 % +4,07 %
    2024 1,650000 +22,22 % +2,80 %
    2023 1,350000 +17,39 % +2,65 %
    2022 1,150000 0,00 % +2,54 %

    Warum Ipsos für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,44 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +11,70 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 7,16
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Ipsos

    +1,73 %
    +7,19 %
    +12,20 %
    +13,38 %
    -14,89 %
    -17,74 %
    +14,67 %
    +37,18 %
    -40,40 %
    ISIN:FR0000073298WKN:923860
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    Ipsos Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,19 %
    1 Monat +12,20 %
    3 Monate +13,38 %
    1 Jahr -14,89 %

    Informationen zur Ipsos Aktie

    Es gibt 43 Mio. Ipsos Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

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    Ob die Ipsos Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ipsos Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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