Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Ipsos ist ein globales Marktforschungsunternehmen (u.a. Umfragen, Kunden- und Medienforschung, Opinion & Healthcare Research). Es bietet Datenerhebung, Analytics und Beratungsleistungen für Unternehmen und Institutionen. Starke Position unter den Top-10 weltweit. Wichtige Wettbewerber: Nielsen, Kantar, GfK, YouGov. USP: breite Methodikpalette, internationale Präsenz, eigene Panels und Technologieplattformen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Ipsos nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Ipsos gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 7,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Ipsos investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Ipsos verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,44 %.

Mit +5,44 % Dividendenrendite bietet Ipsos ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Ipsos für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 7,16.

Ipsos weißt eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.