SAP und Adobe – SOS bei Software

Technologische Revolutionen waren in den vergangenen Jahren ein verlässlicher Renditetreiber: Netflix erfand fernsehen neu, Amazon hat den Einzelhandel umgebaut, Tesla der Autoindustrie das Fürchten gelehrt. Nun steht mit der Künstlichen Intelligenz die nächste Umwälzung auf dem Programm. Und wie so oft gilt: Erst jubeln die Märkte, dann übertreiben sie – diesmal in Teilbereichen auch nach unten.

Die Technologiebörse Nasdaq liefert Rekord um Rekord. Auch der DAX liegt nahe seines Höchstkurses. Doch das Schwergewicht SAP hinkt ebenso wie Adobe unter den US-Techs.

Microsoft, SAP, Salesforce – SOS bei SaaS-Aktien

Während Chiphersteller als Schaufelverkäufer des KI-Goldrauschs gefeiert werden, senden Software-as-a-Service-Aktien (SaaS) seit Monaten ein deutliches SOS. Microsoft, SAP, Oracle, Salesforce und Adobe notieren seit Jahresbeginn durchweg im Minus, teils zweistellig. Die Botschaft der Börse scheint klar: KI frisst Enterprise-Software zum Frühstück.

KI verdirbt die Party

Der Kern der Verunsicherung ist schnell erklärt. Neue KI-Agenten wie Claude ermöglichen es kleinen Teams, komplexe Anwendungen selbst zu bauen oder Standardsoftware durch maßgeschneiderte Workflows zu ersetzen. Die alte SaaS-Gleichung – mehr Mitarbeiter gleich mehr Lizenzen gleich mehr Umsatz – gerät ins Wanken. Wenn KI Aufgaben übernimmt, für die früher mehrere Angestellte nötig waren, schrumpft dann nicht automatisch der Lizenzbedarf?

Mit jedem neuen KI-Release wächst diese Sorge. Die Kurse reagieren prompt, denn die vermeintlich sicheren, planbaren Abo-Erlöse waren lange der Hauptgrund für hohe Bewertungen. Doch genau hier lohnt der zweite Blick: Die aktuellen Bewertungsniveaus wirken weniger wie ein Urteil über die Zukunft als wie eine Überreaktion. „Salesforce kommt auf ein KGV von rund 17, Microsoft und Oracle liegen bei knapp 25, SAP in einem ähnlichen Bereich“, wertet Thomas Soltau aus der Datenbank des Smartbroker aus. Das sind keine euphorischen Wachstumsprämien mehr, sondern Bewertungen, wie man sie von soliden Blue Chips kennt. Analystenhäuser wie Evercore nennen Microsoft, Salesforce und Oracle sogar explizit als Software-Favoriten für 2026. Angst ist also reichlich eingepreist.