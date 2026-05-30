🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP und Adobe – SOS bei Software

    Die Technologiebörse Nasdaq liefert Rekord um Rekord. Auch der DAX liegt nahe seines Höchstkurses. Doch das Schwergewicht SAP hinkt ebenso wie Adobe unter den US-Techs.

    Technologische Revolutionen waren in den vergangenen Jahren ein verlässlicher Renditetreiber: Netflix erfand fernsehen neu, Amazon hat den Einzelhandel umgebaut, Tesla der Autoindustrie das Fürchten gelehrt. Nun steht mit der Künstlichen Intelligenz die nächste Umwälzung auf dem Programm. Und wie so oft gilt: Erst jubeln die Märkte, dann übertreiben sie – diesmal in Teilbereichen auch nach unten.

    Microsoft, SAP, Salesforce – SOS bei SaaS-Aktien

    Während Chiphersteller als Schaufelverkäufer des KI-Goldrauschs gefeiert werden, senden Software-as-a-Service-Aktien (SaaS) seit Monaten ein deutliches SOS. Microsoft, SAP, Oracle, Salesforce und Adobe notieren seit Jahresbeginn durchweg im Minus, teils zweistellig. Die Botschaft der Börse scheint klar: KI frisst Enterprise-Software zum Frühstück.

    KI verdirbt die Party

    Der Kern der Verunsicherung ist schnell erklärt. Neue KI-Agenten wie Claude ermöglichen es kleinen Teams, komplexe Anwendungen selbst zu bauen oder Standardsoftware durch maßgeschneiderte Workflows zu ersetzen. Die alte SaaS-Gleichung – mehr Mitarbeiter gleich mehr Lizenzen gleich mehr Umsatz – gerät ins Wanken. Wenn KI Aufgaben übernimmt, für die früher mehrere Angestellte nötig waren, schrumpft dann nicht automatisch der Lizenzbedarf?

    Mit jedem neuen KI-Release wächst diese Sorge. Die Kurse reagieren prompt, denn die vermeintlich sicheren, planbaren Abo-Erlöse waren lange der Hauptgrund für hohe Bewertungen. Doch genau hier lohnt der zweite Blick: Die aktuellen Bewertungsniveaus wirken weniger wie ein Urteil über die Zukunft als wie eine Überreaktion. „Salesforce kommt auf ein KGV von rund 17, Microsoft und Oracle liegen bei knapp 25, SAP in einem ähnlichen Bereich“, wertet Thomas Soltau aus der Datenbank des Smartbroker aus. Das sind keine euphorischen Wachstumsprämien mehr, sondern Bewertungen, wie man sie von soliden Blue Chips kennt. Analystenhäuser wie Evercore nennen Microsoft, Salesforce und Oracle sogar explizit als Software-Favoriten für 2026. Angst ist also reichlich eingepreist.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    SAP und Adobe – SOS bei Software Die Technologiebörse Nasdaq liefert Rekord um Rekord. Auch der DAX liegt nahe seines Höchstkurses. Doch das Schwergewicht SAP hinkt ebenso wie Adobe unter den US-Techs. Technologische Revolutionen waren in den vergangenen Jahren ein verlässlicher …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     