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    Oracle – endlich der Durchbruch

    Oracle gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen der Markt die KI- und Cloud-Fantasie besonders stark gespielt hat. Mit dem Call-Optionsschein MN6QND auf die Oracle-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 157 Prozent. Der Hintergrund dafür ist gut greifbar: Oracle profitiert derzeit von einer ungewöhnlich starken Nachfrage nach Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen. Im März hatte der Konzern für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 nicht nur einen kräftigen Anstieg der verbleibenden Aufträge gemeldet, sondern auch den Umsatzausblick für 2027 auf 90 Milliarden Dollar angehoben. Analysten sprachen in diesem Zusammenhang von einem KI-Boom, der das Geschäft noch über 2027 hinaus tragen könnte. Wir positionieren uns ab Montag. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

    Dazu kommt, dass Oracle den Ausbau mit großer Konsequenz vorantreibt. Anfang Februar wurde bekannt, dass der Konzern im Jahr 2026 45 bis 50 Milliarden Dollar an neuem Kapital aufnehmen will, um zusätzliche Kapazitäten für seine Cloud-Infrastruktur zu schaffen. Das ist eine gewaltige Summe, zeigt aber auch, wie ernst Oracle die aktuelle Nachfrage nimmt.

    Für den Kurs war das zuletzt eine starke Grundlage. Beim MN6QND traf die Aussicht auf deutlich steigende Cloud-Umsätze auf einen Konzern, der sich in einem zentralen Zukunftsthema neu positioniert hat.




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Oracle – endlich der Durchbruch Oracle gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen der Markt die KI- und Cloud-Fantasie besonders stark gespielt hat. Mit dem Call-Optionsschein MN6QND auf die Oracle-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 157 Prozent. Der Hintergrund dafür ist …
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