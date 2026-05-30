Adidas – Comeback pünktlich zur WM
Adidas gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen sich ein Stimmungswechsel auch im Kurs gezeigt hat. Mit dem Call-Optionsschein UQ9JE5 auf die Adidas-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 68,89 %. Der Hintergrund dafür ist vergleichsweise klar: Adidas hat im Frühjahr einen starken Jahresauftakt gemeldet. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 14 % auf 6,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn legte auf 705 Millionen Euro zu. Besonders wichtig war dabei, dass das Wachstum nicht nur aus Preismaßnahmen kam, sondern aus einer spürbar besseren Nachfrage und hohen Abverkäufen im Direktgeschäft.
Wir positionieren uns ab Montag. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.
Hinzu kommt, dass Adidas operativ wieder mit mehr Selbstvertrauen auftritt. Das Unternehmen hatte bereits im März für 2026 weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht gestellt und dabei ein operatives Ergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro genannt. Vorstandschef Bjørn Gulden sprach offen davon, Adidas wieder als „gesundes und erfolgreiches Unternehmen“ definieren zu können. Das ist für den Markt relevant, weil der Konzern nach schwierigeren Jahren nun zunehmend nicht mehr als Sanierungsfall, sondern wieder als wachstumsfähige Marke wahrgenommen wird.
Dazu kam zuletzt noch ein konkreter operativer Rückenwind: Die frühe Nachfrage nach WM-Artikeln und die Stärke im Running-Segment sorgten für zusätzlichen Schub. Reuters berichtete, dass Adidas bereits im ersten Quartal rund 250 Millionen Euro an WM-bezogenen Buchungen verzeichnete und für das zweite Quartal mit einer ähnlichen Größenordnung rechnet. Gleichzeitig half der Erfolg der leichten Performance-Laufschuhe dabei, die Marke wieder stärker als sportlich und innovativ erscheinen zu lassen.