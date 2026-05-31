Der Markt ist extrem teuer. Gut so. (Was ich gnadenlos kaufe)! Der Markt ist extrem teuer. Der Buffett-Indikator steht auf einem historischen Rekordhoch von 236 % und die Aktienrisikoprämie ist quasi nicht mehr vorhanden. Überall schreien die ersten Bären schon wieder nach dem großen Crash. Doch wer jetzt panisch alles verkauft, übersieht die wichtigste Kennzahl an der Börse. Wir erleben keine klassische, fremdfinanzierte Blase wie 1999 oder 2007. Was wir sehen, ist ein teurer, optionsgetriebener, aber fundamental untermauerter KI-Zyklus. In diesem Video analysiere ich knallhart die Fakten, warum mein Base Case für den S&P 500 weiterhin die 8.000 Punktesind, warum scharfe Rücksetzer bei einzelnen Halbleiter- und Speicheraktien absolute Kaufchancen sind – und wo der wahre, unsichtbare Flaschenhals im System liegt.



