Der Markt ist extrem teuer. Gut so. (Was ich gnadenlos kaufe)!
Wir erleben keine klassische, fremdfinanzierte Blase wie 1999 oder 2007. Was wir sehen, ist ein teurer, optionsgetriebener, aber fundamental untermauerter KI-Zyklus.
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