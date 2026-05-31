Heek kann auch Datacenter

Das, was Bloom Energy für Leopold Aschenbrenner ist, ist 2G Energy für mich.

Aschenbrenner, ehemaliger OpenAI-Mitarbeiter und einer der meistdiskutierten jungen Investoren der Welt, hat zuletzt sein Portfolio offengelegt. Größte Position: Bloom Energy – der US-amerikanische Brennstoffzellenhersteller, der Datacenter mit dezentraler Energie versorgt. Der Fonds hat sich auf die Engpässe der KI-Revolution spezialisiert: Strom, Infrastruktur, Rechenkapazität.

𝗗𝗶𝗲 𝗧𝗵𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗮𝗵𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗶𝘀𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗲𝗹: KI braucht enorme Mengen an zuverlässiger, schnell verfügbarer Energie – und das Stromnetz kommt nicht hinterher. In den USA dauert es heute vier bis sechs Jahre, bis ein neues Datacenter überhaupt einen Netzanschluss bekommt. Neue Großprojekte haben faktisch keine Alternative zur dezentralen Eigenversorgung.

Genau hier liegt auch die Investmentthese für 2G Energy, mit 8,1% die größte Position im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

𝗔𝗺 𝗗𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴 𝗵𝗮𝘁 𝗱𝗮𝘀 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻 𝗮𝘂𝘀 𝗛𝗲𝗲𝗸 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝘁, 𝘄𝗮𝘀 𝘀𝗲𝗶𝘁 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗿𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲𝘁 𝘄𝘂𝗿𝗱𝗲: ein bedeutender Auftrag aus dem Geschäftsfeld Data-Center im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich. Auslieferung beginnt noch in der zweiten Jahreshälfte 2026. 𝐃𝐢𝐞 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐠𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐭 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐝𝐞𝐮𝐭𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐬𝐩𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝟐𝟏%. Und das ist erst der Anfang: Mit weiteren Kunden laufen bereits Vertragsverhandlungen – weitere Aufträge im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich werden in den kommenden Monaten erwartet.

𝗗𝗲𝗿 𝗩𝗼𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗵𝗲𝗯𝘁 𝗴𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵𝘇𝗲𝗶𝘁𝗶𝗴 𝗱𝗶𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗲 𝗮𝗻 – Umsatz 2026 am oberen Rand der bisherigen Spanne (440–490 Mio. Euro), und für 2027 wird ein Wachstum von rund 20% auf 570–620 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge über 11% erwartet.

Während Bloom Energy mit Brennstoffzellentechnologie die US-Hyperscaler bedient, liefert 2G Energy mit seinen bewährten Gasmotorenkraftwerken den gleichen strukturellen Nutzen: dezentrale, netzunabhängige Energieversorgung für Rechenzentren, die nicht monatelang auf einen Netzanschluss warten können.

Und dass diese Technologie gefragt ist, zeigt auch der bevorstehende Börsengang von INNIO – dem Hersteller der Jenbacher-Motoren und direktem Wettbewerber von 2G. INNIO bereitet sich gerade auf sein IPO an der Nasdaq vor, mit einer angestrebten Bewertung von rund 20 Mrd. USD – bei einem LTM-Umsatz von 2,8 Mrd. USD und einem LTM-EBITDA von rund 600 Mio. USD. Dezentrale Gasmotoren für Datacenter – das ist keine Nischenthese mehr.

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