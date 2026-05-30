Global erfolgreich ab

GGU führte vom 20. bis 28. Mai (malaysischer Zeit) den offenen Beta-Test für Ragnarok Zero: Global durch, der sich an Nutzer in Südostasien, Europa und Ozeanien richtete. Im Rahmen dieses OBT hat das Unternehmen die allgemeine Spielqualität überprüft, einschließlich der Serverstabilität und der Optimierung.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 30. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Gaming-Unternehmens Gravity, gab am 29. Mai bekannt, dass sie den Open-Beta-Test (OBT) für ihr PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global erfolgreich abgeschlossen hat.

Ragnarok Zero: Global lässt den klassischen Charme des Originals Ragnarok Online in moderner Form wiederaufleben und hebt sich gleichzeitig durch eine neue, aus dem bestehenden Universum erweiterte Handlung sowie durch Änderungen an der Entwicklungsstruktur und dem allgemeinen Spielverlauf ab. Das Spiel bietet zudem eine komfortablere Spielumgebung dank einer verbesserten Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, Automatikkampf-Funktionen, einer optimierten Bewegungssteuerung und erweiterten Kamerafunktionen.

Die Nutzer, die am OBT teilgenommen haben, äußerten sich insgesamt positiv und lobten insbesondere das Levelsystem und die Qualität der Lokalisierung. Um ein reibungsloses Spielerlebnis für Nutzer weltweit zu gewährleisten, hat GGU Unterstützung für sieben Sprachen bereitgestellt. Darüber hinaus erhielten Spieler, die am Anwesenheits-Event auf der OBT-Seite teilnahmen, einmal täglich 20.000 kostenlose Kafra-Punkte. Um die Teilnahme zusätzlich zu fördern, wurden exklusive Vorteile angeboten, die nur während des OBT verfügbar waren, darunter limitierte Titel und limitierte Kostümteile. Das in der OBT-Umfrage gesammelte Nutzerfeedback wird in zukünftige Tests einfließen.

Im Vorfeld des offiziellen Starts plant GGU, im Juli ein Ragnarok Zero: Global-Treffen für Spieler zu veranstalten, um direkt mit den Spielern in Kontakt zu treten. Insbesondere ist zum Zeitpunkt des offiziellen Starts die Einführung eines globalen Servers für Südostasien, Europa und Ozeanien geplant, womit das Spiel der erste PC-Titel der „Ragnarok"-Reihe ist, der diesen Schritt vollzieht. Dies soll dazu beitragen, regionenübergreifende Nutzergemeinschaften zu aktivieren. Darüber hinaus plant GGU die Einführung eines UGC-Systems (User-Generated Content), das es den Nutzern ermöglicht, an der Erstellung von Inhalten im Spiel mitzuwirken.