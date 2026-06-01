Feuerball statt Höhenflug
AST SpaceMobil stürzt ab: Blue Origin Desaster setzt ganze Branche unter Druck!
Ein gewaltiger Feuerball in Cape Canaveral hat ATS Spacemobile und der ganzen Branche einen schweren Start versetzt. Für AST ist es der zweite Rückschlag innerhalb von 4 Wochen. Ist der Boom der Weltraum-Aktien vorbei?
- AST SpaceMobile stark getroffen durch Blue Origin Fehler
- Zeitplan wackelt 45 Satelliten bis Jahresende in Gefahr
- Weltraumaktien zunächst unter Druck dann Erholung
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Die Weltraumbranche lebt von großen Vision. Internet aus dem All, Mondmissionen, eine Basis auf dem Mond, Marspläne Satellitennetze rund um die Erde und vielleicht auch irgendwann sogar Rechenzentren im All. Genug Fantasie für die Börse und für steile Kursanstiege.
Die Explosion der New-Glen-Rakete von Blue Origin hat die Anleger allerdings wieder ein gutes Stück geerdet. Nach den steilen Kursanstiegen der vergangenen Woche machten die Anleger Kasse bei den Welt-Raum-Aktien. Besonders hart traf es AST SpaceMobile. Die Aktie knickte um fast 15 Prozent ein,