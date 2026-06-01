AST SpaceMobil stürzt ab: Blue Origin Desaster setzt ganze Branche unter Druck!

AST SpaceMobil steht im Zentrum des Weltraum-Bebens

Für den amerikanischen Konzern ist es der zweite Rückschlag innerhalb von gut vier Wochen. Am 19. April hatte eine New-Glenn-Rakete von Blue Origin den Blue-Bird 7 Satelliten von AST nicht in der richtigen Umlaufbahn absetzen können, so dass er kontrolliert zum Absturz gebracht werden musste.

Bei dem Blue Origin Desaster von Freitag war zwar kein Satellit von AST beteiligt, da die Rakete bei einem Bodentest explodierte, doch es wirft weitere Fragen bei dem amerikanischen Weltraum-Konzern auf.

AST möchte ein satellitengestütztes Mobilfunknetzwerk aufbauen. Damit soll eine Mobilfunkabdeckung rund um den Globus aufgebaut werden. Selbst in der entlegensten Ecke der Welt sollen sich Smartphones mit den Satelliten verbinden können. Diese Vision steht und fällt mit einer gravierenden Tatsache: Die Satelliten müssen ins All. Aber gerade hierhinter steht ein immer größeres Fragezeichen.

Blue Origins wird die Achillesferse von AST SpaceMobile

AST arbeitet mit dem Konzern von Jeff Bezos zusammen, um seine Satelliten ins All und in die entsprechende Umlaufbahn zu bringen. Blue Origin soll zu einem ernsthaften Konkurrent von SpaceX aufgebaut werden, aber genau hier liegt das Problem. Es fehlt an der Beständigkeit des SpaceX Konkurrenten. Erst wurde ein Satellit an der falschen Stelle ausgesetzt, jetzt explodierte eine Rakete bei einem Bodentest. Der leidtragende Konzern ist dabei AST SpaceMobil.

Zeitplan noch einzuhalten?

AST ist darauf angewiesen, möglichst schnell viele Satelliten in der Umlaufbahn zu positionieren, damit das geplante Netzwerk auch reibungslos funktioniert. Laut den Experten der Deutschen Bank verfolgt AST den Plan, bis Ende des Jahres 45 Satelliten im All zu haben.

Ohne die Raketen von Blue Origin ist das nicht möglich. Aber jetzt gab es zwei Rückschläge und wann die nächste New-Glenn-Rakete von Jeff Bezos abheben kann, steht in den Sternen. Der Zeitplan von AST wackelt und das Kursziel der Deutschen Bank auch. Sie stuft AST auf "Halten" herab und senkte das Kursziel von 117 auf 106 US-Dollar.

Selbst wenn Blue Origin die Probleme in den nächsten Monaten abstellen kann, sind die Startmöglichkeiten auf dem amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral nicht unbegrenzt. Die US-Regierung, Amazon, Nasa-Missionen und private Satellitenkunden buhlen um eine immer begrenztere Anzahl an Raketen-Starts.

Für AST bedeutet die erneute Verzögerung eine höhere Unsicherheit, spätere Einnahmen, mehr Finanzierungsbedarf und vielleicht die Abhängigkeit von alternativen Startanbietern. Zu viele Fragezeichen für die Anleger um die Zukunft von AST, was die Aktie am stärksten von allen Weltraum-Aktien am Freitag einbrechen ließ.

Weltraum-Aktien in Sippenhaft des Blue-Origins-Desasters

Der von SpaceX-IPO angefachte Boom in der Branche hat einen herben Dämpfer enthalten. Die Visionen der Branche werden wieder etwas stärker hinterfragt und sorgten für starke Gewinnmitnahmen in der Branche.

Schock allerdings schnell verdaut

Nachdem in der Branche einge Aktien Fritag zunächst zweistellig einbrachen, wurde die Rücksetzer aber schnell zum Einstieg ausgenutzt. Die Papiere von Intuitiv Machines gaben am Ende des Handelstages nur noch etwas mehr als 4 Prozent ab, die Redwire-Aktie verzeichnete einen Verlust von etwas mehr als 5 Prozent, Planet Labs gab nur leicht nach, Voyager Technologies gab 4,5 Prozent ab und Rocket Lab kam mit einem Verlust von rund 3 Prozent davon.

Ebenfalls schwächer notierten Karman Holdings (-12 %), Firefly Aerospace (-6,7 %), Satellogic (-3,6 %), Momentus (-13,6 %), MDA Space (-8,4%), Sidus Space (-5,3 %), Echostar (-1,5 %) und BlackSky Technology (-6,1 %).

Lediglich York Space Systems (+2,0 %) konnte den anfänglichen Schock komplett verdauen und beendete den Freitagshandel im Plus. Die Aktie ist übrigens einer der drei Space-Geheimtipps, die vergangenen Mittwoch in der wO Börsenlounge vorgestellt wurden. Schauen Sie doch mal in die Sendug rein, wenn Sie wissen möchten welche beiden anderen Aktien für mich ein Weltraum-Geheimtipp sind.

Euphorie angekratzt, aber nicht verflogen

Was die Branche angeht, so haben die Anleger nach dem ersten Schock wohl richtig differenziert. Das eigentliche Problem liegt bei dem Bezos-Konzern Blue Origin und die größte Belastung entsteht dadurch für AST SpaceMobile.

Daher ist die Weltraum-Euphorie nicht verflogen, sie hat nur einen kleinen Dämpfer erlitten, der für viele Anleger sicherlich auch eine willkommene Gelegenheit war, Gewinne zu sichern. Daher sollten Anleger nicht die Flucht ergreifen, sondern sich die Rücksetzer genauer anschauen. Bei einigen Weltraum-Konzernen sind sie eine Gelegenheit, um einzusteigen.

Der Börsengang von SpaceX hat zwar ebenfalls einen kleinen Dämpfer erhalten, weil die angestrebte Bewertung von 2 Milliarden auf 1,8 Billionen US-Dollar gesenkt wurde, trotzdem dürfte der wohl größte Börsengang der Geschichte ein Erfolg werden und das Feuer in der Branche weiterhin brennen lassen.

Daher sind die Rücksetzer zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch. Lediglich bei AST sollten die Anleger vorsichtiger werden. Die Aktie dürfte erst wieder an Schwung gewinnen, wenn Blue Origin seine Probleme im Griff hat und endlich wieder einen Satelliten von AST im All an der richtigen Stelle absetzt. Wann das der Fall ist, steht aktuell allerdings in den Sternen und die hängen momentan sehr hoch für AST.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!