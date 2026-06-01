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    Aufholjagd gestartet

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    OpenAI schiebt Microsoft-Aktie kräftig an - neuer PC mit Nvidia-Chips?

    OpenAI hat gleich mehrere neue KI-Impluse gesetzt. Japanische Großbanken sollen vorab Zugriff auf GPT-5.5 zur Abwehr von Cyberangriffen erhalten. Die Anleger bedanken sich dafür, bei der Aktie von Microsoft.

    Für Sie zusammengefasst
    Aufholjagd gestartet - OpenAI schiebt Microsoft-Aktie kräftig an - neuer PC mit Nvidia-Chips?
    Foto: DALL-E

    Kurz vor dem Wochenende haben die Anleger kräftig bei der Aktie von Microsoft zugegriffen und den Kurs über fünf Prozent in die Höhe getrieben. Japanische Großbanken sollen schon jetzt Zugriff auf GPT-5.5 erhalten haben, um sich besser vor Cyber-Angriffen zu schützen. 

    Parallel startet OpenAI ein neues Bio-Defense-Programm rund um GPT-Rosalind. Für Microsoft sind das mehr als nur gute Nachrichten: Die News zahlen direkt auf die KI-, Cloud und Sicherheitsfantasie rund um den Konzern ein.

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    Japanische Banken bekommen Zugriff auf GPT 5.5 

    Auslöser des Kursschubes bei Microsoft war eine Nachricht aus dem Land der aufgehenden Sonne. Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama sagte nach einem Treffen mit OpenAI-Strategiechef Jason Kwon, dass japanische Finanzinstitute Zugang zu GPT 5.5 erhalten hätten, um sich besser gegen Cyberangriffe schützen zu können. 

    Sie nannte zwar keine Namen der Banken, die Wirtschaftszeitschrift Nikkei berichtete jedoch, dass Japan größte drei Institute MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking und die Mizuho Bank wohl dazugehören. 

    Der Deal ist unterm Strich mehr als ein normaler Kundenabschluss. Banken verwalten mit die sensibelsten Daten, die es gibt und sind daher besonders im Fadenkreuz von Cyberangriffen. Immer leistungsfähigerer KI-Modelle eröffnen daher auch kriminellen Angreifeern immer größere Möglichkeiten. 

    Vom KI-Risiko zum KI-Schutzschild 

    Die Antwort von OpenAI und Japans Banken ist daher zwangsläufig der richtige Weg. Den möglichen Angriffszielen werden die gleichen oder sogar noch bessere Möglichkeiten eingeräumt, um sich vor KI-gesteuerten Angriffen zu schützen. Für die Banken sind solche Möglichkeiten auch eine Vertrauenssteigerung gegenüber ihren Kunden. Die japanische Finanzministerin bezeichnete den Schritt als Stärkung der Cyberabwehr der heimischen Finanzinstitute.

    Warum Microsoft profitiert 

    Für den Software-Riesen ist der Deal in vielerlei Hinsicht ein Gewinn. Microsoft verkauft nicht nur klassische Software, sondern möchte sich als Rückrad der KI-gestützten Unternehmenswelt positionieren. Azure, Copilot, Security-Produkte und OpenAI-Modelle werden zum teil immer stärker miteinander verzahnt. Wenn OpenAI jetzt bei Banken, Regierungen oder sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt werden, dann stärkt dies den Eindruck, dass Microsoft an einer der wichtigsten KI-Schaltstellen der Welt sitzt. 

    wO Börsenlounge Zuschauer jubeln mit

    Dementsprechend freundlich reagierte die Aktien von Microsoft Freitag auf die Neuigkeiten von OpenAI und zog ordentlich in die Höhe. Besondere Freude löste dies im Depot der wO Börsenlounge aus. Dort hatten wir bereits im Anfang März ein Derivat auf Microsoft gekauft. Nachdem die Aktie schon vor der Nachricht angesprungen war, legte es Freitag noch einmal um 27 Prozent zu und steigerte sein Plus auf insgesamt 45 Prozent. 

    Microsoft Corp. Endlos Turbo Long Open-End (VON)

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    Microsoft Corp. Endlos Turbo Long Open-End (VON) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Timing könnte für Microsoft nicht besser sein. Nachdem die Quartalszahlen, die Angst vor einer Disruption des Geschäfts durch KI-Modelle nicht vollständig beseitigen konnten, profitierte die Aktie von Microsoft nur bedingt vom herrschenden KI-Boom und liegt seit Jahresbeginn immer noch etwas mehr als 10 Prozent im Minus. 

    Der neue Deal von OpenAI zeigt jetzt, dass die nächste Welle der KI-Nutzung nicht mehr nur noch im privaten Bereich liegt, sondern bei Banken, Behörden, Gesundheitskonzernen und Sicherheitsarchitekturen. Hier könnte Microsoft über seine Cloud Azure stärker in den Mittelpunkt rücken. 

    Biodefense ebenfalls aufgerüstet

    Parallel zum Japan-Deal verkündete OpenAI auch den Start des Roslind Biodefense Programms an. Ausgewählte Entwickler, US-Regierungsstellen, und weitere Partner aus dem Gesundheitswesen und der biologischen Gefahrenabwehr sollen Zugriff auf das neue Tool erhalten. Ziel ist es, neue Werkzeuge für die biologische Verteidigung, Pandemievorsorge, Früherkennung, Screening-Verfahren und öffentliche Gesundheitsplanung zu entwickeln. 

    Ein weiterer Beweis dafür, dass es bei KI-Modellen nicht mehr um Texte, Bilder oder Programmierhilfen geht, sondern KI Einzug hält bei kritischer Infrastruktur, Verteidigung, gesundheitlicher Vorsorge und staatlichen Behörden. Ein riesiges Potenzial: Banken, Regierungen, Labore, Kliniken und Sicherheitsbehörden sind gerne bereit, die Kasse zu öffnen für Verlässlichkeit, Governance, Datenschutz und Infrastruktur. 

    Risiken bleiben dennoch

    Die Anleger feiern die Aktie von Microsoft zwar für die Neuigkeiten von OpenAI, aber es bleibt zu beachten, dass der US-Konzern zwar der größte Anteilshaber an OpenAI ist, aber in der Vergangenheit die Verflechtung Schritt für Schritt gelockert hat. 

    So arbeitet OpenAI zwar immer noch stark mit Microsoft zusammen, öffnet sich aber auch immer mehr anderen Cloud-Partnern, wie ein Deal mit Amazons Cloudsparte AWS zuletzt unter Beweis gestellt hat. Zudem bleibt das Geschäft von OpenAI weiterhin sehr kapitalintensiv. Für seine KI-Modelle braucht der Konzern weiterhin große Kapazitäten bei Rechenzentren und die werden in der Zukunft nicht gerade billiger, wie die Entwicklung beim Speichermarkt gerade eindrucksvoll unterstreicht. 

    Daneben wird der KI-Einsatz in sensiblen Bereichen wie Sicherheit oder Biotech immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was die Politik in immer mehr Aufsicht über die KI-Modelle ummünzen dürfte. Der Streit zwischen den US-Regierung und Anthropic zeigt auch, dass das Ende nicht immer nur gut ausgehen muss, für die Entwickler von KI-Modellen.

    Microsoft

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    Mein Tipp: Nachholpotenzial ist trotzdem genügend vorhanden

    Trotz möglicher Risiken liefert OpenAI neue Fantasie für die Aktie von Microsoft. Der US-Konzern wird zunehmend nicht mehr als Software-Riese für Büroarbeit wahrgenommen, sondern seine KI-Stärken rücken zunehmend in den Vordergrund, was der Aktie zuletzt gut getan hat. Je mehr sich die Anleger fragen, ob der KI-Boom bei Speicher-Aktien langsam seinen Höhepunkt erreicht hat, desto mehr kann Microsoft sein KI-Nachholpotenzial ausspielen. 

    Der Kurssprung von Freitag verdeutlicht, dass die Anleger langsam wieder Vertrauen in den Konzern fassen und die Angst vor einer Disruption durch KI-Modelle schwindet. Da die Aktie seit Jahresbeginn immer noch rund 10 Prozent im Minus liegt, ist es für Anleger auch noch nicht zu spät, sich dieser Meinung anzuschließen. 

    Neue PCs mit Nvidia-Chips 

    Zudem könnte noch ein weiterer Wachstumstreiber vor der Tür stehen. Wie Axios am Wochenende unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtet, könnte Microsoft schon in dieser Woche neue Window-PCs präsentieren, die mit Nvidia-Chips als Hauptprozessoren ausgestattet sind. 

    Axios geht davon aus, dass Microsoft und Nvidia die neuen PCs auf der Fachmesse Computex in Taiwan sowie auf der Entwicklerkonferenz Microsoft Build in San Francisco enthüllen werden. Die Neuigkeiten könnten die Aktie weiter antreiben. Anleger sollten das Papier von Microsoft daher genau beobachten. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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