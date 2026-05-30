THE KILLERS ROCKEN DIE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW PRESENTED BY PEPSI

BUDAPEST, Ungarn, 30. Mai 2026 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – Die globalen Superstars The Killers lieferten in der Puskás Aréna in Budapest einen herausragenden Headline-Auftritt bei der diesjährigen UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi.

Millionen Fans auf der ganzen Welt schalteten ein, um den unvergesslichen Auftritt der legendären Rockband vor dem Höhepunkt der Vereinsfußballsaison zu sehen.

Die UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi fand wenige Minuten vor dem größten Spiel der Fußballsaison zwischen Arsenal FC und Paris St. Germain statt. The Killers spielten dabei klassische Hits und stadiontaugliche Hymnen, darunter "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done", und "Mr Brightside".

Die Band nutzte ihren Kultstatus auf der größten Bühne des Vereinsfußballs und bot den Tausenden im Stadion sowie den Millionen Zuschauern in aller Welt ein unvergessliches Erlebnis, das Fußball- und Musikfans vereinte.

Seit ihrem weltweiten Durchbruch mit ihrem legendären Debütalbum Hot Fuss aus dem Jahr 2004 haben The Killers ihren Platz als weltweit anerkannte Rockikonen des 21. Jahrhunderts gefestigt. Die Band hat mehr als 35 Millionen Alben verkauft, darunter Multiplatin-Hits wie „Mr. Brightside", „When You Were Young" und „Human", und bestätigte kürzlich, dass sie an ihrem achten Studioalbum arbeitet. Zudem stehen elektrisierende globale Auftritte bevor.

Vor dem Anpfiff wurden die Fans im Stadion und bei den weltweiten Übertragungen von Sir David Beckham überrascht, der auf den Bildschirmen erschien und die Fans fragte: „Bereit, loszulegen?". Als Beckham eine Münze in eine Jukebox warf und damit eine Schallplatte von The Killers in Gang setzte, verwandelte sich das Spielfeld in ein neonbeleuchtetes Spektakel mit eindrucksvollen visuellen Effekten und einer Choreografie, die von den Las-Vegas-Wurzeln der Band inspiriert war.

Pepsi kann auf eine lange Tradition im Sport- und Musikbereich zurückblicken und präsentiert seit 2016 die UEFA Champions League Final Kick Off Show, die jedes Jahr die Welten des Fußballs und der Musik zu einer Nacht voller epischer Unterhaltung vereint. Die Veranstaltung verkörpert Pepsi Football Nation, Pepsis mehrjährige globale Plattform, die Fußballkultur auf und neben dem Platz feiert und Fans rund um den Globus näher an Momente jenseits der 90 Minuten bringt.

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