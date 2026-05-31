Nischenpharma mit 43-%-Marge: Das Dermapharm-Dilemma für Investoren

Im Kernsegment Markenarzneimittel lag die operative Marge zuletzt bei rund 43 Prozent. Zum Vergleich: Branchenriesen wie Bayer oder Merck KGaA erreichen auf Konzernebene deutlich niedrigere Werte. Genau diese Qualität macht den SDax-Wert zu einem ungewöhnlichen Pharmawert. Die Aktie konnte im laufenden Jahr rund 30 Prozent zulegen und lässt die namhafte Konkurrenz damit locker hinter sich.

Ein Pharmaunternehmen ohne eigene Patente klingt nach einem schlechten Geschäftsmodell. Dermapharm Holding beweist das Gegenteil. Der bayerische Mittelständler hat sich auf markengeschützte, patentfreie Arzneimittel in Nischenmärkten spezialisiert und erzielt damit Margen, von denen viele größere Konkurrenten nur träumen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die jüngsten Quartalszahlen haben das bestätigt. Im ersten Quartal des laufenden Jahres steigerte Dermapharm seinen Umsatz leicht auf knapp 306 Millionen Euro, das bereinigte operative Ergebnis legte um gut sieben Prozent auf rund 87 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit etwa 84 Millionen gerechnet hatten.

Dass der Umsatz nur moderat zulegte, lag vor allem am bewussten Rückzug aus dem margenschwachen Parallelimportgeschäft, das um rund ein Fünftel schrumpfte. Der Konzern hat diese Strategie konsequent umgesetzt und das Segment erstmals wieder in die Gewinnzone geführt.

Für das Gesamtjahr rechnet Dermapharm mit Erlösen zwischen 1,18 und 1,22 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Ergebnis von 331 bis 341 Millionen Euro. Diese Prognose wurde nach den jüngsten Zahlen bestätigt.

Weniger einig sind sich die Analysten beim Kursziel. Berenberg sieht den fairen Wert bei 60 Euro und begründet das mit einer starken Cashflow-Rendite von über acht Prozent sowie dem Potenzial für weitere Zukäufe, sobald der Verschuldungsgrad weiter sinkt. Jefferies hingegen hält mit einem Kursziel von 44 Euro an einer deutlich vorsichtigeren Einschätzung fest.

Die Analysten verweisen auf die schwierige Erholung der Tochtergesellschaft Arkopharma, deren Wachstumsziele in einem härteren Wettbewerbsumfeld schwer zu erreichen seien. Berenberg-Analyst Gerhard Orgonas hält dagegen und schreibt, Dermapharm biete "moderate Gewinnentwicklung, aber starke Cashflow-Generierung" und der laufende Schuldenabbau schaffe strategischen Spielraum für neue Übernahmen.

Ein strukturelles Thema bleibt der sehr niedrige Streubesitz. Nach einem Aktienrückkauf über rund 180 Millionen Euro im April hält Firmengründer Wilhelm Beier mittelbar etwa 89 Prozent der Anteile. Nur rund elf Prozent sind frei handelbar. Das begrenzt die Attraktivität für institutionelle Anleger und dürfte den Kurs auch mittelfristig unter Druck setzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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