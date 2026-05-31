Die KI-Revolution hat ein Energieproblem

Die KI-Rvolution hat ein Energieproblem 🔌

KI-Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen Strom – und das öffentliche Netz kommt schlicht nicht hinterher. In den USA dauert ein Netzanschluss heute vier bis sechs Jahre. Die Interconnection Queue der großen Netzbetreiber ist hoffnungslos überlastet. Neue Datacenter-Projekte haben faktisch keine Wahl: Sie müssen ihre Energieversorgung selbst mitbringen. Texas hat das bereits regulatorisch nachgezogen – wer dort als großer Stromabnehmer ans Netz will, muss eigene gesicherte Erzeugungskapazität vorweisen, sonst droht Abschaltung bei Engpässen. Das Ergebnis: Dezentrale, netzunabhängige Energieversorgung wird zur Grundvoraussetzung für jeden neuen KI-Campus.

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Von diesem Trend profitieren nicht nur die bekannten US-Größen. Auch im deutschen Small-Cap-Segment gibt es einen direkten Profiteur – und der hat diese Woche gemeldet, worauf der Markt seit dem Eigenkapitalforum im November letzten Jahres gewartet hatte. 2G Energy aus Heek hat einen bedeutenden Auftrag aus dem Geschäftsfeld Datacenter verbucht. Auftragsvolumen im unteren dreistelligen Megawatt-Bereich, Auslieferung beginnt noch in der zweiten Jahreshälfte 2026. Und es bleibt nicht bei einem Kunden: Mit weiteren Interessenten laufen bereits Vertragsverhandlungen in vergleichbarer Größenordnung.

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Gleichzeitig hebt der Vorstand die Prognose an: Für 2026 wird der Umsatz nun am oberen Rand der bisherigen Spanne von 440–490 Mio. Euro erwartet. Erstmals kommuniziert das Unternehmen auch konkrete Ziele für 2027: Umsatz 570–620 Mio. Euro, ein Wachstum von rund 20%, bei einer EBIT-Marge von über 11%.

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2G baut hocheffiziente BHKW-Anlagen auf Gasmotor-Basis, die Strom und Wärme gleichzeitig erzeugen – dezentral, schnell installierbar, unabhängig vom öffentlichen Netz und wasserstofffähig. Genau die Eigenschaften, die ein Datacenter-Betreiber

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Genau hier liegt die Stärke des Small-Cap-Investings. Während große Fonds auf die bekannten Namen schauen – Bloom Energy, NVIDIA, die Hyperscaler – gibt es Unternehmen wie 2G Energy, die denselben strukturellen Trend bedienen. Nicht glamourös, nicht auf jedem Radar – aber mit einer Technologie, die gebraucht wird, und einer Pipeline, die gerade erst Fahrt aufnimmt. Wir haben die Aktie daher als aktuell größte Position im Fonds gewichtet.

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Rechtliche Hinweise

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München