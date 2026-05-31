Kubicki zum neuen FDP-Vorsitzenden gewählt
Für Sie zusammengefasst
- Wolfgang Kubicki ist neuer Bundesvorsitzender der FDP
- Mit 74 Jahren gewann er die Kampfabstimmung in Berlin
- Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidierte überraschend
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Wolfgang Kubicki ist neuer Bundesvorsitzender der FDP. Der 74-Jährige setzte sich beim Parteitag in Berlin in einer Kampfabstimmung gegen die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch. Diese kandidierte überraschend gegen ihn./sk/DP/zb
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