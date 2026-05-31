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    Sicherheitslage in Straße von Hormus kritisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheit in der Straße von Hormus kritisch
    • US-Seeblockade iranischer Häfen bleibt bestehen
    • IRGC überwacht die Meerenge und droht Vergeltung
    Behörde - Sicherheitslage in Straße von Hormus kritisch
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormus bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert. "Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten", hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer "raschen Eskalation" führen.

    Seit Tagen laufen zwischen den USA und dem Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen in dem Konflikt.

    Berichten zufolge sollte eine Einigung kurz bevorstehen. Der Iran warf US-Präsident Donald Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Trump hatte zuvor mit Posts über eine Einigung und eine Öffnung der Straße für Verwirrung gesorgt, eine Lagebesprechung im Weißen Haus verließ er dann US-Medienberichten zufolge aber nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung dazu.

    Auch der Iran droht

    Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormus. Laut dem Staatssender Irib durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren.

    Schon am Freitag teilte die IRGC-Marine mit, dass 24 Schiffe, unter anderem Tanker, Containerschiffe und Handelsschiffe, trotz der US-Blockade die Meerenge durchqueren konnten. Die IRGC warnte jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormus weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff "mit vernichtenden Schlägen" erwidert werde./wbj/DP/zb




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