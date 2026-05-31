Behörde
Sicherheitslage in Straße von Hormus kritisch
- Sicherheit in der Straße von Hormus kritisch
- US-Seeblockade iranischer Häfen bleibt bestehen
- IRGC überwacht die Meerenge und droht Vergeltung
LONDON (dpa-AFX) - Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormus bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung klar. Die US-Seeblockade von iranischen Häfen bestehe unverändert. "Schiffe, die der Blockade unterliegen, sollten weiterhin den Anweisungen der Blockadekräfte Folge leisten", hieß es. Die Nichtbefolgung könne zu einer "raschen Eskalation" führen.
Seit Tagen laufen zwischen den USA und dem Iran intensive Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe und für weitere Verhandlungen in dem Konflikt.
Berichten zufolge sollte eine Einigung kurz bevorstehen. Der Iran warf US-Präsident Donald Trump jedoch vor, zentrale Vereinbarungen des geplanten Abkommens zu verzerren oder zu ignorieren. Trump hatte zuvor mit Posts über eine Einigung und eine Öffnung der Straße für Verwirrung gesorgt, eine Lagebesprechung im Weißen Haus verließ er dann US-Medienberichten zufolge aber nach zwei Stunden ohne eine Entscheidung dazu.
Auch der Iran droht
Innerhalb der letzten 24 Stunden passierten nach iranischen Angaben insgesamt 20 Schiffe die Straße von Hormus. Laut dem Staatssender Irib durften die 20 Schiffe in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden (IRGC) die Meerenge passieren.
Schon am Freitag teilte die IRGC-Marine mit, dass 24 Schiffe, unter anderem Tanker, Containerschiffe und Handelsschiffe, trotz der US-Blockade die Meerenge durchqueren konnten. Die IRGC warnte jedoch erneut, dass die Überwachung der Straße von Hormus weiterhin strikt erfolge und jeder Übergriff "mit vernichtenden Schlägen" erwidert werde./wbj/DP/zb
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...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.