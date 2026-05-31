Keine Rücksichtnahme auf Strack-Zimmermanns Gefolgschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki will nach der gewonnenen Kampfabstimmung keine besondere Rücksicht auf die Positionen seiner Kontrahentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ihrer Gefolgschaft nehmen. "Gar nicht", antwortete er in den ARD-"Tagesthemen" auf die Frage, wie er die für sich gewinnen wolle. "Weil meine Aufgabe nicht darin besteht irgendjemanden zu gewinnen, sondern dazu beizutragen, dass die Freien Demokraten von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen werden. Es ist völlig egal, wie wir uns da selbst empfinden, ob wir lustig oder traurig sind."

Entscheidend seien gute Ergebnisse bei Wahlen, sagte Kubicki. "Und darum werde ich mich kümmern."