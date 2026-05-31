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    US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Streitkräfte beschossen Schiff im Golf von Oman
    • Schiff näherte sich iranischem Hafen trotz Warnung
    • M/V Lian Star unter gambischer Flagge beschädigt
    US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen. Entgegen der US-Seeblockade habe sich das Schiff einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz etlicher Warnungen nicht nachgekommen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Ein Flugzeug der US-Streitkräfte habe das Schiff danach mit einer Rakete beschossen und manövrierunfähig gemacht. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag.

    Das Schiff mit dem Namen "M/V Lian Star" fuhr laut Centcom unter gambischer Flagge. Nähere Angaben zum Schiff oder zu möglichen Verletzten machte die US-Seite nicht.

    Mit der US-Blockade will die US-Regierung den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen. Die Blockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Wichtige Einnahmen aus dem Ölexport sollen so abgeschnitten werden.

    Wie Centcom weiter mitteilte, wurden seit Beginn der Blockade fünf Handelsschiffe gewaltsam gestoppt. 116 seien zum Umdrehen gezwungen worden./jcf/DP/zb





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