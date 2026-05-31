Regeln für mehr Entgelttransparenz verzögern sich

BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Transparenz bei Gehältern von Frauen und Männern sollen in Deutschland im nächsten Jahr neue Regeln in Kraft treten. Die Bundesregierung will eine entsprechende EU-Richtlinie bis Anfang 2027 in deutsches Recht umsetzen - später als vorgesehen. "Es sind noch weitere Abstimmungen notwendig, sodass wir die Frist zur Umsetzung Anfang Juni nicht einhalten werden", teilte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums mit. Zuvor hatte "Die Zeit" über die Verzögerung berichtet.

Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2023 soll unter anderem dazu führen, dass die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männer schrumpft. Gefordert wird etwa, Bewerberinnen und Bewerber frühzeitig über Einstiegsentgelte zu informieren, und ein Verbot, nach dem bisherigen Gehalt zu fragen. Beschäftigte sollen Auskunft über durchschnittliche Entgelthöhen für vergleichbare Tätigkeiten aufgeschlüsselt nach Geschlecht verlangen können. Größere Unternehmen sollen regelmäßig über die Verdienstlücke berichten.