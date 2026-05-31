China droht nach EU-Debatte mit möglichen Gegenreaktionen

PEKING (dpa-AFX) - Nach einer EU-Debatte zum europäisch-chinesischen Verhältnis warnt China vor Folgen durch weitere Handelsbeschränkungen. Die Volksrepublik hoffe, dass die EU an freiem Handel und fairem Wettbewerb festhalte und Protektionismus sowie Unilateralismus ablehne, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Sollte die EU neue einseitige Handelsinstrumente oder diskriminierende Beschränkungen einführen, werde Peking "entschieden zurückschlagen" und "wirksame Maßnahmen" zum Schutz seiner Interessen ergreifen, drohte die Behörde.

Am Freitag hatte das aus 27 Vertretern bestehende Kollegium der Kommissionsmitglieder in einer "Orientierungsaussprache" über das Verhältnis zur Volksrepublik beraten. Entscheidungen gab es keine, waren aber auch nicht erwartet worden. Stattdessen soll das Treffen laut EU-Angaben zu Diskussionen auf dem kommenden G7-Gipfel und der Tagung des Europäischen Rates Mitte Juni führen.