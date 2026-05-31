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    Selenskyj erneuert Warnung vor massivem russischem Angriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj wiederholt Warnung vor massivem Luftangriff
    • Geheimdienst warnt vor möglichem massiven Angriff
    • Flugabwehr bereit aber Probleme beim Nachschub
    Selenskyj erneuert Warnung vor massivem russischem Angriff
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Warnung vom Vortag vor einem neuen massiven russischen Luftangriff wiederholt. "Die Information des Geheimdienstes über einen möglichen massiven Angriff bleibt aktuell", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft. Er forderte die Ukrainer auf, Luftalarme nicht zu ignorieren. Zwar sei die ukrainische Flugabwehr in Bereitschaft, jedoch räumte Selenskyj Probleme beim westlichen Nachschub für die Abwehr von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern ein. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Die Kriegsparteien setzen dabei massiv Drohnen und Raketen gegen Ziele im Hinterland des Gegners ein./ast/DP/zb





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