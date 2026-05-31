Schlechte Wahlergebnisse lassen Einnahmen der FDP sinken

BERLIN (dpa-AFX) - Die schlechten Wahlergebnisse der FDP mindern auch deren Einnahmen und zehren an ihrem Vermögen. Aktuell fehlten den Liberalen rund 3,5 Millionen Euro aus der staatlichen Teilfinanzierung der Parteien, teilte Bundesschatzmeister Michael Link beim Parteitag in Berlin mit. Das Reinvermögen der FDP sei von 8,7 Millionen Euro Ende 2024 auf etwa 7,7 Millionen Euro Ende 2025 gesunken.

Parteien erhalten aus staatlichen Mitteln unter anderem Geld für ihre Wählerstimmen bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Die Zuwendungen betragen derzeit 1,21 Euro für die ersten vier Millionen Wählerstimmen und 0,99 Euro für jede weitere Stimme.