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    Schlechte Wahlergebnisse lassen Einnahmen der FDP sinken

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatliche Teilfinanzierung fehlt FDP rund 3,5 Mio
    • Reinvermögen sank von 8,7 Mio auf 7,7 Mio Ende 2025
    • Hohe Spendeneinnahmen 9,5 Mio finanzieren Wahlkampf
    Schlechte Wahlergebnisse lassen Einnahmen der FDP sinken
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die schlechten Wahlergebnisse der FDP mindern auch deren Einnahmen und zehren an ihrem Vermögen. Aktuell fehlten den Liberalen rund 3,5 Millionen Euro aus der staatlichen Teilfinanzierung der Parteien, teilte Bundesschatzmeister Michael Link beim Parteitag in Berlin mit. Das Reinvermögen der FDP sei von 8,7 Millionen Euro Ende 2024 auf etwa 7,7 Millionen Euro Ende 2025 gesunken.

    Parteien erhalten aus staatlichen Mitteln unter anderem Geld für ihre Wählerstimmen bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen. Die Zuwendungen betragen derzeit 1,21 Euro für die ersten vier Millionen Wählerstimmen und 0,99 Euro für jede weitere Stimme.

    FDP verzeichnet 2025 hohe Spendeneinnahmen

    Profitiert hat die FDP nach Links Angaben im vergangenen Jahr von hohen Spendeneinnahmen von 9,5 Millionen Euro. Damit habe der Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar 2025 voll finanziert werden können.

    Den eingeschlagenen Sparkurs müsse die FDP auch in den kommenden Jahren beibehalten, forderte der Bundesschatzmeister. Er nannte die Vermögenslage der FDP zwar gut, warnte aber, dass Vermögen nicht Liquidität bedeute. Die Partei müsse sich daher in naher Zukunft Gedanken über eine Modernisierung der innerparteilichen Finanzstruktur machen./sk/DP/zb






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