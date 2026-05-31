🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bayerns Wirtschaftsminister zu Mahle

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Offenbarungseid für Bundespolitik'

    Für Sie zusammengefasst
    • Aiwanger: Mahle-Schließung als Offenbarungseid
    • Mahle verlagert Jobs ins Ausland wegen Kostendruck
    • IG Metall sichert Abfindungen und Urabstimmung
    Bayerns Wirtschaftsminister zu Mahle - 'Offenbarungseid für Bundespolitik'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEUSTADT AN DER DONAU (dpa-AFX) - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht in der geplanten Werksschließung des Autozulieferers Mahle in Neustadt an der Donau auch einen "Offenbarungseid für die Bundespolitik der letzten Jahrzehnte". "Trotz fleißiger Mitarbeiter und hervorragender Betriebsqualität werden in großem Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr passen und unser Land nicht mehr wettbewerbsfähig ist", kritisierte Aiwanger.

    Neue Perspektiven für Standort prüfen

    Die Einigung für eine soziale Absicherung der Beschäftigten in dem niederbayerischen Werk, die am Vorabend bekannt geworden war, sei wichtig. "Die geplante Schließung des Werks bleibt ein schwerer Schlag für die Region und zeigt, wie groß die Herausforderungen für die Industrie in Deutschland derzeit sind", betonte Aiwanger. "Wir werden weiter prüfen, welche Perspektiven es für den Standort und die Beschäftigten gibt", sagte der Minister. "Unser Ziel bleibt, industrielle Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region zu erhalten."

    Die IG Metall und der Autozulieferer Mahle hatten sich der Gewerkschaft zufolge auf eine tarifliche Lösung für die Beschäftigten geeinigt. Damit gebe es trotz der Schließung wichtige soziale Absicherungen für die Beschäftigten, hieß es bei der IG Metall Regensburg. Mahle äußerte sich zunächst nicht.

    Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, das Klimaanlagen für Autos herstellt, hatte kürzlich angekündigt, den Standort in Neustadt an der Donau im ersten Halbjahr 2027 zu schließen. Die Beschäftigten waren daraufhin in einen unbefristeten Streik getreten.

    Höhe der Abfindung von verschiedenen Faktoren abhängig

    Die Höhe der Abfindungen ist der Gewerkschaft zufolge abhängig vom Alter der Beschäftigten und der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit. Zusätzliche Abfindungen gibt es demnach etwa für Beschäftigte mit Kindern oder mit Schwerbehinderung. Außerdem seien ein Härtefall-Fonds sowie eine Transfergesellschaft vereinbart worden.

    Der Streik werde fortgesetzt, bis die IG Metall-Mitglieder in einer Urabstimmung über die Annahme des Verhandlungsergebnisses und die Beendigung des Streiks abgestimmt haben, teilte die IG Metall mit. Für die Annahme ist eine Zustimmung von mindestens 25 Prozent erforderlich. Die Urabstimmung ist für Montag geplant.

    Unternehmen: Wirtschaftlicher Weiterbetrieb unmöglich

    Das Unternehmen Mahle begründet die angekündigte Werksschließung mit auslaufenden Kundenaufträgen, der schlechten Autokonjunktur und gestiegenem Kostendruck durch asiatische Wettbewerber in Europa. Die IG Metall hingegen wirft dem Unternehmen vor, einen profitablen Standort schließen und in die Slowakei verlagern zu wollen./sd/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bayerns Wirtschaftsminister zu Mahle 'Offenbarungseid für Bundespolitik' Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht in der geplanten Werksschließung des Autozulieferers Mahle in Neustadt an der Donau auch einen "Offenbarungseid für die Bundespolitik der letzten Jahrzehnte". "Trotz fleißiger …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     