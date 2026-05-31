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    Mehrere Tausend demonstrieren gegen neue Gaskraftwerke

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktivisten bildeten auf einer Halde ein Windradsymbol
    • Demonstration gegen neue Gaskraftwerke mit rund 2700
    • Klimacamp bei Hamm und viele Strafverfahren in NRW
    Mehrere Tausend demonstrieren gegen neue Gaskraftwerke
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMM (dpa-AFX) - Als Zeichen für eine Energiewende ohne Erdgas haben im westfälischen Hamm Klimaaktivisten ein symbolisches Windrad dargestellt. Zum Abschluss einer Demonstration gegen den Bau neuer Gaskraftwerke stellten sie sich auf einer früheren Bergbau-Halde so auf, dass ein Windrad erkennbar war.

    Unter dem Motto "Zukunft statt Gas - Energiewende verteidigen" hatten sie zuvor gegen den von der Bundesregierung geplanten Bau neuer Gaskraftwerke und für den Ausbau erneuerbarer Energien demonstriert. Die wasserstofffähigen Anlagen sollen zunächst mit Erdgas betrieben werden. Sie sollen nach dem Abschalten der Kohlekraftwerke bei Dunkelflauten die Stromversorgung sicherstellen.

    Demonstranten wollten Zeichen für "gerechte Energiewende" setzen

    Zu der Demonstration hatten die Umwelt- und Klimaschutzorganisationen Fridays for Future, Greenpeace, BUND und Campact aufgerufen. An ihr nahmen laut Polizei rund 2.700 Menschen teil. Die Organisatoren gaben die Teilnehmendenzahl mit 5.000 an.

    "Tausende Menschen sind heute in Hamm zusammengekommen, um gemeinsam ein starkes, kreatives und friedliches Zeichen für eine gerechte Energiewende zu setzen", erklärten die Organisatoren. Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien, nicht neuen fossilen Abhängigkeiten. "Wir wollen Zukunft statt Gas - und stellen uns mit vereinten Kräften dem klimapolitischen Rollback der Bundesregierung entgegen."

    Seit mehreren Tagen findet nahe des Gersteinwerks im Lippepark von Hamm ein "Klimacamp" genanntes Zeltlager mit mehr als tausend Teilnehmern statt. Am Freitag war es in ganz NRW zu verschiedenen Aktionen gekommen. Aktivisten betraten dabei Firmengelände und besetzten Schienen. In Gelsenkirchen gelangten sie auf ein Kraftwerksgelände. Die Polizei leitete allein dort 258 Strafverfahren ein, unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung./fld/DP/zb






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